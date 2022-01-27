إصابة وزير الدفاع الكويتي بفيروس كورونا

أصيب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة الرأي، اليوم الخميس، عن إعلام وزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أنه سوف يطبق على الوزير العلي، بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مع القيام بممارسة مهام عمله عن بعد.

وأشارت الصحيفة بناء على مصادر طبية أعلمتها بذلك، إلى أن ثبوت إصابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفيروس كورونا لا تدعو للقلق، بعد مشاركته في جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر، قولها إن الوزير العلي شعر بأعراض خفيفة يوم الأربعاء، وبعد إجرائه فحصاً اليوم، جاءت النتيجة إيجابية.

ورداً على سؤال عن مخالطة وزير الدفاع للوزراء والنواب في الجلسة وتلقيه التهاني بعدها، فضلا عن قربه من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أكدت المصادر أن الأخير ملتزم بشكل شديد بلبس الكمامة، فضلا عن وزير الدفاع نفسه وغالبية الذي كانوا متواجدين في الجلسة.

وأوضحت المصادر أن الشخص يعد مخالطا عند مخالطة من تأكدت إصابته لمدة 15 دقيقة أو أكثر، دون تغطية الفم والأنف، وبمسافة تقل عن مترين، وهو ما لا ينطبق على تلك الحالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل من حضر سيخضع للفحص في حال شعوره بأي أعراض.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 521341.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5063 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 469916، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2490 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 48935 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 410.