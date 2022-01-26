دراسة تحذر: "حرقة" أصابع القدم تؤشر إلى أمر خطير

كشفت دراسة جديدة، أن الإحساس بـ“الحرقة“ في أصابع القدم، وتحولها إلى اللون الأزرق قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وفق صحفية ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الأربعاء

وأوضحت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة في المملكة المتحدة، أن ”ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن غالبا لا تظهر أي أعراض مصاحبة“.

وأضافت أنها ”قد تظهر بعض الأعراض في حال زاد مستوى الكولسترول بشكل كبير، ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين“.

وأشارت إلى أن ”مشكلة تدفق الدم هي حالة شائعة نتيجة تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، بسبب ارتفاع معدل الكولسترول ما يسبب في بعض الحالات اعتلال الشرايين المحيطة لأصابع القدم“.

وقالت الدراسة: ”غالبًا ما تتطور أعراض اعتلال الشرايين المحيطية ببطء بمرور الوقت، وإذا تطورت الأعراض بسرعة، أو ساءت فجأة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا“.

ولفتت إلى أن الأعراض المبكرة يمكن أن تشمل التشنج والتعب والألم في الساقين أثناء النشاط أو التمرين والعرج المتقطع وعدم الراحة في الساقين والقدمين.

وذكرت أنه مع تقدم اعتلال الشرايين المحيطية ”تحدث الأعراض بشكل أكثر تكرارًا وحتى في وقت الراحة“.

وبينت الدراسة البريطانية أن ”الأعراض اللاحقة التي قد تحدث بسبب انخفاض تدفق الدم، تشمل العديد من الأعراض في أصابع القدم، بما فيها الإحساس بالحرقان في تلك الأصابع، وسماكة أظافر أصابع القدم، وتحول لون أصابع القدم إلى اللون الأرزق“.

وأشارت إلى أن ”الأعراض الأخرى تشمل ترقق الجلد والشحوب ولمعانا على جلد الساقين والقدمين وموت الأنسجة الناجم عن نقص إمدادات الدم وهو ما يسمى بالغرغرينا“.

وأضافت أنه ”قد تجد أيضًا أن لديك تقرحات في الساقين والقدمين لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد، وألم في الساق لا يختفي أثناء الراحة، وتراجع نمو الشعر على الساقين، وانخفاض في درجة حرارة الساق أو القدم المصابة مقارنة بالساق الأخرى“.

وقالت الدراسة إنه ”من المعروف أن الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إمكانية بتر أطرافهم“.

وبحسبها فإن ”أكثر من شخصين من كل خمسة أشخاص في إنجلترا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب“.