إصابة 4 وزراء ومسؤولين كبار.. فيروس "كورونا" يضرب الحكومة الأردنية

ضرب فيروس كورونا المستجد، أعضاء في الحكومة الأردنية ومسؤولين حكوميين آخرين.

وسُجل خلال اليومين الماضيين، إصابة 4 وزراء من الحكومة بفيروس كورونا، حيثُ كان أول المصابين وزير الصحة فراس الهواري يوم الأحد الماضي، ثم تبعه وزير التخطيط ناصر الشريدة، الذي تمكن منه الفيروس يوم أمس الإثنين، قبل أن تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء عن إصابة وزيري الاستثمار خيري عمرو، والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة بالفيروس.

وأشارت وسائل إعلام محلية، ومنها ”سما الأردن“، إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحضور الطاقم الحكومي بشكل كامل، وذلك قبل اكتشاف الإصابات في صفوف الوزراء، وهو ما يرفع من احتمالية إصابة جزء كبير منهم إن لم يكن جميعهم.

ونقل موقع ”هلا أخبار“ عن مصادر لم يسمها، قولهم اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل إصابة الناطقين باسم وزارات المياه والري عمر سلامة والعدل نزار الخرابشة والاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال، بفيروس كورونا.

وجرى اكتشاف الإصابات الـ3، بعد إجراء فحوصات لهم في معهد الإعلام الأردني، حيث يُشاركون في برنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين، وهو ما يزيد من احتمالية تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوف المشاركين بالبرنامج.

كما نقل الموقع المحلي ذاته، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، قوله إن إجراءات الحكومة كافية للتعامل مع موجة ”أوميكرون“، وأن الإجراءات تتمثل بتطبيق أمر الدفاع 35، الذي حدد دخول المنشآت بتلقي جرعتي اللقاح أو فحص كورونا سلبي قبل 72 ساعة، وتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس ما عدا ”التوجيهي“ إلى 20 فبراير/شباط المُقبل.

وبين أنه ورغم ارتفاع إصابات كورونا المسجلة حاليا، إلا أن أعداد الإدخالات إلى المستشفيات قليلة كون ”أوميكرون“ يتميز بسرعة انتشار وحدة أقل في أعراض الإصابة، مؤكدًا عدم تسجيل إدخالات لمن تلقوا الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد للفيروس.

وسجل الأردن اليوم الثلاثاء 14 حالة وفاة و11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 13102 والإصابات إلى 1164399 منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.