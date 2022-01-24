دراسة: نبات "البرغموت" يخفض دهون البطن خلال 30 يوما

تشكل دهون البطن ”الحشوية“ ضررا قاتلا يهدد جسم الإنسان؛ لأنها تهاجم الأعضاء الحيوية، وفقا لدراسة طبية جديدة.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة ”فايتو ثيرابي“ الأمريكية، إلى أنه ”لحسن الحظ، يمكن تقليص دهون البطن عن طريق إجراء تعديلات غذائية بسيطة، بما فيها مكمل طبيعي قد يقلل الدهون الحشوية في 30 يوما فقط“.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها أيضا صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الإثنين، أن ”القضاء على الدهون الحشوية ضروري للحفاظ على حياة طويلة وصحية؛ لأنها تلتف حول أعضاء مثل الكبد والمعدة والكلى والأمعاء“.

وأوضحت أن ”وجود مستويات عالية من الدهون الحشوية يرتبط مباشرة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب“.

ولفتت أن ”العلماء توصلوا أخيرا إلى أن نبات البرغموت، وهي شجرة صغيرة تزرع على طول الساحل في جنوب إيطاليا، لها تأثير فعال في محاربة تراكم دهون البطن“.

وذكرت الدراسة أنه ”تم اختيار 64 مشاركا بشكل عشوائي، تم تقسيمهم إلى مجموعتين لمدة 12 أسبوعا، بما فيهم مجموعة من 33 فردا يتلقون 500 مغم من ذلك المكمل، ومجموعة الدواء الوهمي التي تضم 31 شخصا“.

ووجد الباحثون أن ”نسبة الدهون الحشوية والكوليسترول الضار والكوليسترول المنخفض الكثافة، انخفضت بشكل ملحوظ في المجموعة التي تناولت ذلك المكمل، ولكن لم يحدث الشيء نفسه في مجموعة الدواء الوهمي“.

ومثل الدهون الحشوية، يعتبر كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مادة دهنية يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، بحسب الدراسة.

وقالت: ”في الختام، تقدم هذه الدراسة السريرية دليلًا على أن نبات البرغموت يوفر تأثيرات مفيدة وفعالة لمحاربة الدهون الحشوية وتعديل التغيرات الأيضية، بعد 30 يومًا فقط من تناول المكملات؛ ما يؤدي إلى حماية واعدة جدًا لصحة القلب والأوعية الدموية“.

كما نصحت الدراسة بالتقليل بشكل كبير من تناول السكريات المصنعة والكربوهيدرات.

وأضافت: ”بدلًا من ذلك، حاول تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مثل بذور الكتان والأفوكادو والتوت الأسود وبراعم بروكسل؛ لأن الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، مع اتباع نظام غذائي صحي“.