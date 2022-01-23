"الصحة الإسرائيلية": جرعة رابعة من لقاح كورونا تزيد مقاومة المسنين للأعراض الخطيرة

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إعطاء جرعة رابعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لأشخاص فوق سن الستين في إسرائيل زاد مقاومتهم للأعراض الخطيرة بمعدل 3 مرات أكثر من الأشخاص الحاصلين على 3 جرعات في نفس الفئة العمرية.

وأضافت الوزارة، أن الجرعة الرابعة، أو الجرعة الثانية التنشيطية، تضاعف المقاومة ضد العدوى مقارنة بأولئك الذين تلقوا 3 جرعات فقط من اللقاح.

وبدأت إسرائيل في إعطاء جرعة رابعة من لقاح ”فايزر/بيونتك“ للأشخاص فوق سن الستين في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقبل أيام، رجحت مجموعة باحثين في الجامعة العبرية، أن تصل موجة كورونا الحالية ذروتها خلال الأيام المقبلة، حيث يقترب عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 200 ألف.

كما يعتقد هؤلاء أن عدد الحالات المرضية الخطيرة سيصل أوجه بعد أسبوع، حيث يزداد بأكثر من 200 مريض يوميًا.

الى ذلك، رجح مدير القسم لمعالجة مرضى كورونا في مستشفى هداسا عين كارم، البروفسور درور مفوراخ، أن يشابه عدد المرضى خلال الموجة الحالية ذلك الذي سجل خلال الموجه السابقة أي ما بين 500 و 1000، وفق ما نقلت عنه إذاعة ”كان“ الاسرائيلية.

ويوم الخميس، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن رصد وزارة الصحة، سلالة جديدة من متحور ”أوميكرون“ داخل إسرائيل.

وأفادت هيئة البث العبرية ”كان“، بأنه ”تم اكتشاف 20 إصابة في إسرائيل، بسلالة جديدة تدعى ”BA2“ متفرعة من متحور أوميكرون“.

وأوضحت القناة العبرية أنه ”لا يوجد حاليًا أي معلومات حول خطورتها، لكن السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم BA2 بها طفرات أكثر من أوميكرون الأصلي“.

وأضافت: ”تكهن بعض العلماء حول العالم بأن السلالات الجديدة من المتحور أوميكرون قد تكون أكثر خطورة“.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ”شيبا“ الإسرائيلي جاليا رحاف، أن ”أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل أكبر بكثير من الأرقام المعلنة“.

وقالت رحاف خلال مقابلة مع الإذاعة العبرية الرسمية، إن ”التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين أعلى بثلاث مرات، وإن هناك حاليًا 120.000 شخص إسرائيلي أصيبوا بمتحور أوميكرون، ولم يتم فحصهم ولا إجراء اختبارات منزلية لهم“، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن ”الأرقام عالية بالتأكيد، ولم يكن لها مثيل منذ فترة طويلة، ونشعر بذلك كثيرًا في المستشفيات الإسرائيلية“.