بعد فيديو مؤثر.. شاب سعودي بدين يتلقى عروضا مجانية لإجراء عملية تكميم

تلقى شاب سعودي بدين عددا من العروض المجانية التي قدمها أطباء متخصصون ومستشفيات حكومية وخاصة، لإجراء عملية تكميم للمعدة (قص)؛ لمساعدته على التخلص من الوزن الكبير الزائد لديه.

وظهر الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، في مقطع فيديو مؤثر، ليطلب المساعدة بعد أن وصل وزنه إلى 195 كيلوغراما بينما يبلغ طوله 163 سنتيمترا، ولا يستطيع تحمل تكاليف إجراء عملية تكميم.

وكشف الشاب الذي بدا في مقتبل العمر، أنه يسعى لأن يكون معيلا لأسرته بدلا من اعتمادها على شقيقته فقط، حيث تم رفض طلبه في العمل في جهات عدة بسبب وزنه الزائد.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وطلب من الأطباء المتخصصين بالتكميم مساعدة الشاب كما اعتاد أن يفعل على الدوام في عرض الحالات الإنسانية والمحتاجة.

اطباء التكميم من يستثمر مع الله

في هذا الرجل

رقمه موجود باخر الفيديو pic.twitter.com/ftzzHvTGms — فايز المالكي (@fayez_malki) January 22, 2022

ولبى عدد من الأطباء والمستشفيات طلب المالكي، وأعلنوا عن تكفلهم بإجراء العملية والتواصل مع الشاب البدين للتنسيق على خطة العلاج.

كما أعلن أحد الأطباء المتخصصين في جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالله الحكومي في مدينة بيشة، عن استعداد المستشفى لإجراء العملية له، وقد تم التواصل معه لذلك الغرض.

كما أبدى مستشفى أبها الخاص، استعداده لإجراء العملية أيضا بشكل مجاني بحسب ما أعلن عثمان محمد البشري الذي ينشط في مجال العمل الخيري.

وعرض مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة في مستشفى بريدة الحكومي علاج الشاب البدين من السمنة لحين إجراء عملية تكميم له.

وتشهد السعودية شأن كل دول العالم، ارتفاعا في نسبة السمنة لدى مواطنيها؛ بسبب نمط الحياة الحديث القائم على حركة محدودة وغذاء غير صحي، بالتزامن مع انتشار عمليات تكميم المعدة كأحد الحلول لحالات السمنة الزائدة.

ومن بين من يستعدون لإجراء عملية تكميم حاليا، صانع المحتوى واليوتيوبر السعودي المعروف، بندر مدخلي، الشهير بلقب ”بندريتا“، بحسب ما أعلن أمس السبت لمتابعيه، طالبا منهم الدعاء له.

وشهد العام الماضي، بدء علاج الشاب السعودي منصور الشراري، في مدينة الملك فهد الطبية، بهدف إنقاص وزنه الذي وصل إلى نصف طن (500 كيلوغرام)، وكان مصنفا بين أسمن رجال العالم.

ويعد خالد الشاعري، أشهر سعودي يجري عملية تكميم للمعدة، ويستطيع ممارسة حياته كشخص عادي بعد أن وصل وزنه في العام 2013 إلى 610 كيلوغرامات، قبل أن يأمر العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعلاجه في مدينة الملك فهد الطبية، ويظهر في العام 2017 بوزنه الجديد، البالغ 68 كيلوغرامًا.