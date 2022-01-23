جاسيندا أرديرن تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الأحد إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الاجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

وقالت للصحفيين ”حفل زفافي لن يقام“ مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.

وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن ”هذه هي الحياة“.

وأضافت ”أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به“.

وأدى ظهور تسع حالات من أوميكرون في عائلة سافرت بين المدن لحضور حفل زفاف، وإصابة مضيفة طيران على متن طائرة واحدة كانت على متنها، إلى إجبار نيوزيلندا على فرض قيود ”الوضع الأحمر“ اعتبارًا من منتصف ليل الأحد.

يعد أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا السابق ولكنه أقل عرضة لإصابة الناس بمرض خطير.

بالإضافة إلى الحد من أعداد الحشود ، أصبحت أغطية الوجه الآن إلزامية في وسائل النقل العام وفي المتاجر.

واكتشفت نيوزيلندا 15104 حالة إصابة بفيروس كورونا وسجلت 52 حالة وفاة منذ بدء الوباء.

كانت قيود الحدود الصارمة وعمليات الإغلاق المفاجئة سارية خلال معظم العامين الماضيين.

ويثير متحور أوميكرون المخاوف في العديد من دول العالم بسبب قابلية للانتشار بشكل أسرع من باقي المتحورات، كما أن هناك شكوك حول فعالية اللقاحات في الحد من انتشاره او التخفيف من أعراضه، لكن هناك تقارير تفيد بأن درجة إمراضية المتحور الجديد أقل من المتحور دلتا.