رئيس فايزر: التطعيم ضد كورونا سنويا أفضل من الجرعات التنشيطية

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية، أو قلصت الفترات بين الجرعات، في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي مقابلة مع قناة إن12 نيوز الإسرائيلية، سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري، فأجاب: ”هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام“.

وأضاف: ”مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه“.

ورأى العلماء أن تفشي متحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا كان فترة صعبة للعالم الذي لا يزال يعاني من وباء منذ أكثر من عامين، لكنهم أبدوا تفاؤلا بأن 2022 قد يكون نهاية الجائحة.

وقال الدكتور توم فريدن، الذي كان مديرًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: ”أعتقد أننا إذا واجهنا الوباء بشكل صحيح، فسنضمن بأننا ندخل عام 2022 بحيث لا يسيطر كوفيد على حياتنا“.

وفي تقرير نشرته الجمعة، أشارت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إلى أن هنالك إجماعا عاما بين العلماء والباحثين بما سيحدث العام الجاري، رغم أن الصورة أصبحت ضبابية قليلا مع انتشار ”أوميكرون“، بحسب الدكتورة إيفون مالدونادو، عالمة الأوبئة وأخصائية الأمراض المعدية في مستشفى ”ستانفورد ميديسن“.

وقالت مالدونادو: ”لم يتوقع أي منا أوميكرون حقًا، حسنًا، كانت هناك إشارات، لكننا لم نتوقع أن يحدث ذلك تمامًا بالطريقة التي حدث فيها“.

ولفتت إلى أن ”أوميكرون كان سريع الانتشار بشكل لا يصدق“، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن أكثر من ربع إجمالي حالات جائحة كورونا في الولايات المتحدة في الشهر الماضي من خلال زيادة الإصابات بذلك المتغير“.

وبينت أنه ”اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، انخفضت الحالات بنسبة 10 ٪ على الأقل مقارنة بالأسبوع الذي سبقه في 14 ولاية، لكن 26 ولاية شهدت ارتفاعًا بنسبة 10 ٪ على الأقل“.

وأوضحت أن ”الموجة يمكن أن تكون بلغت ذروتها في بعض المناطق التي ظهر فيها متغير أوميكرون لأول مرة في الولايات المتحدة، مثل بوسطن ونيويورك“.

وأشارت إلى أن ”هذه الموجة لا تزال تخرج عن السيطرة في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة، لكن خبراء الأمراض المعدية يرون أن هناك أملا حقيقيا بعدما حدث في جنوب أفريقيا، حيث تراجعت إصابات أوميكرون بشكل كبير في الفترة الأخيرة“.

وقالت مالدونادو: ”الحقيقة أن جنوب أفريقيا في أمل حقيقي؛ لأنها كانت البلد الأول الذي يظهر فيه أوميكرون“، لافتة إلى أن ”عدد الإصابات هناك بلغت ذروتها في وقت ما“.