فاكهة تخفض مستوى السكر في الدم.. تعرف إليها

أظهرت الزيادة الكبيرة في معدلات انتشار مرض السكري الحاجة الملحة لتحسين التدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي، حسب دراسة طبية أمريكية.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية اليوم السبت إلى أن التوت يساعد على السيطرة على السكر بل ويخفض مستواه في حال ارتفاعه بمرور الوقت.

وأوضحت دراسة جمعية السكر الأمريكية أن ”معظم الإصابات بمرض السكري تعود إلى السمنة المتزايدة“، مشيرة إلى أنه لحسن الحظ تم اكتشاف مجموعة من العلاجات لهذه الحالة ويشتمل الكثير منها على مكونات طبيعية.

وقالت الدراسة: ”أثبت التوت أنه مفيد بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري لأنه غني بمضادات الأكسدة، وقد ثبت أن الكشمش الأسود، على وجه التحديد، يخفض نسبة السكر في الدم بمرور الوقت، ما يساعد على تجنب هذه الحالة“.

ووفقا للدراسة فإن الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت تجعله غذاءً خارقًا لمرضى السكري في حال تناولهم هذه الفاكهة بانتظام.

ولفتت الدراسة إلى أنه تم ربط العديد من أنواع التوت بالتحسينات في معدل التحكم بنسبة السكر في الدم وأن الكشمش الأسود له تأثيرات فعالة قد تمنع مرض السكري بمرور الوقت.

وقالت الدراسة: ”يبدو أن التوت الأسود الغني بالأنثوسيانين يخفف من استجابة الغلوكوز في الدم للسكر المضاف، مقارنة بمنتج تحكم يحتوي على نفس الكمية من السكر“.

وفي إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة شرق فنلندا، نظر الباحثون في عينة من 26 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة واستهلكوا مجموعة من منتجات الاختبار.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم استهلاك ماء السكر كمنتج تحكم، بينما تضمنت منتجات الاختبار هريس الكشمش الأسود مع السكر المضاف، ومنتج الكشمش الأسود الذي يحتوي على الكينوا.

وقالت الدراسة: ”درس الباحثون مستويات الغلوكوز والأنسولين والأحماض الدهنية الحرة، ووجدوا أنه بالمقارنة مع إنتاج التحكم، فإن كلا المنتجين المحتويين على الكشمش الأسود يمنحان استجابة قوية.. وقد دعمت النتائج الأدلة السابقة حول الآثار المفيدة للكشمش الأسود على استجابة الغلوكوز في الدم بعد الوجبة ما يدل على التأثير الفعال“.

وأضافت: ”على مدى فترة زمنية أطول، قد تقلل الاختلافات الطفيفة في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.. وثبت من خلال التجارب أن الكشمش الأسود يحتوي على مستويات عالية من المنغنيز، والتي أكدت دراسات سابقة أن لها تأثيرًا مخفضًا على نسبة السكر في الدم“.