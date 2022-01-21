منها عدم إقامة صلاة الجمعة.. سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

قررت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد وتطوراته، في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين في الدوائر الحكومية إلى نسبة 50 % من إجمالي عدد الموظفين، وذلك جراء الارتفاع في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، خاصة بالمتحور ”أوميكرون“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن ”اللجنة أوصت بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة، كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط“.

كما قررت اللجنة ”عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا، بالتنسيق مع وزارة الصحة“.

وقالت اللجنة إن ”الإجراءات الجديدة هي للحد من الارتفاع الحاصل في إصابات فيروس ”كورونا“، وحماية أفراد المجتمع، خصوصًا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيًا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة، وتقديم الخدمات الصحية الأخرى“.

وأهابت اللجنة العليا بضرورة ”التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصًا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة، خصوصًا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط“.

وأكدت اللجنة العليا أنها ”تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها انطلاقًا من معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ القرارات المناسبة وفقًا لتلك المعطيات“.

ودعت اللجنة كذلك المواطنين ”لاستكمال تلقي التطعيمات والجرعات التعزيزية، وضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواءً في أماكن العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها“.

وكانت السلطات العمانية اشترطت، قبل شهر، تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد لغير العمانيين، من عمر 18 عاما فأعلى، لدخول السلطنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.