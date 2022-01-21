كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

نبه طبيب بريطاني معروف، إلى أنه من الضروري التقليل من استهلاك الكربوهيدرات والمشروبات التي يتم تسويقها على أنها للحمية من أجل إزالة دهون البطن.

وأشار الدكتور مايكل موسلي الذي يقدم برامج طبية منتظمة على التلفزيون البريطاني، إلى أن الكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في إزالة دهون البطن (الكرش) رغم اتبعاهم حمية غذائية، معتبرا أن هذه الدهون ”مستعصية“ في كثير من الأحيان لبعض الأسباب.

وقال الدكتور موسلي لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الجمعة: ”الخلايا الموجودة داخل البطن والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية تحجم عن التخلي عن مخزون الطاقة لديها“.

وأكد الدكتور موسلي، أنه بالإمكان التخلص من دهون البطن بسرعة من خلال خطوتين الأولى مرتبطة بالنظم الغذائية وخاصة خفض استهلاك الكربوهيدرات.

وأضاف الطبيب أن ”الخطوة الثانية هي تجنب السكر بقدر الإمكان من إجل إحداث تأثير خطير على دهون البطن، هناك عدد مذهل من الوجبات الخفيفة والمشروبات للحمية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويتم تسويقها كأطعمة للحمية لأنها منخفضة الدهون“.

وتابع الدكتور موسلي: “هذا تدعمه دراسات عديدة، عندما يقطع الناس الكربوهيدرات، تنخفض شهيتهم ويفقدون الوزن بالسرعة المطلوبة“.

ولفت الدكتور موسلي إلى أن أكثر من 20 دراسة عشوائية أثبتت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون.

وأوضح أنه من الضروري التقليل من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من 5% من السكر إلى ما لا يزيد على مرتين في الأسبوع، بما فيها الفواكه الحلوة مثل المانجا والأناناس والعصائر والمشروبات السكرية.

وقال: ”بالمثل، استبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والمعكرونة بمصادر طاقة بطيئة مثل الأرز البني أو الكينوا“.

وتابع: ”خطوة أخرى مفيدة هي الصيام المتقطع… في ظل ظروف نقص الطاقة الملحوظ – 800 سعرة حرارية في اليوم أو أقل – لا يقتصر الأمر على فقدان الوزن ببساطة عن طريق تناول سعرات حرارية أقل، ولكن جسمك يستجيب لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمونات لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة“.