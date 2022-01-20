طرح نسخة رخيصة من علاج "ميرك" المضاد لكوفيد-19 للبلدان الأكثر فقرا

أبرمت وكالة تدعمها الأمم المتحدة اتفاقا مع قرابة 30 شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع لإنتاج نسخ منخفضة التكلفة من أقراص ”ميرك“ لعلاج كوفيد-19 للبلدان الأكثر فقرا، وهو ما يوسع نطاق توزيع الدواء الذي يرى البعض أنه سلاح لمكافحة الجائحة.

ووفقا لنتائج التجارب السريرية يخفض العقار المضاد للفيروس، الذي حصل على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، معدلات دخول المستشفيات والوفيات لدى المرضى في الفئات الضعيفة بنسبة تبلغ نحو 30 في المئة.

ويتيح الاتفاق، الذي تفاوض عليه مجمع براءات اختراع الأدوية مع ميرك، لسبع وعشرين شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع من الهند والصين وبلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط إنتاج مكونات وأدوية جاهزة.

وقال المجمع اليوم الخميس، إن الاتفاق ينص على توزيع العقار في 105 من الدول الأقل تنمية.

وقال تشارلز جور المدير التنفيذي للمجمع ”هذه خطوة شديدة الأهمية لضمان توزيع علاج مطلوب بشدة لكوفيد-19 على مستوى عالمي، ونحن واثقون من أنه نظرًا لأن المصنعين يعملون عن كثب مع السلطات التنظيمية فإن العلاجات المرتقبة ستكون متاحة سريعًا“.