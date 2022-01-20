"قد يبقى للأبد".. وزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع كورونا

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الخميس، إنه يتعين على بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع مرض كوفيد-19 ”إذ إنه قد يبقى للأبد“، مضيفًا أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس.

وأضاف جاويد لشبكة سكاي نيوز ”يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه.. من المحزن أن الناس تموت من الإنفلونزا أيضًا، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفًا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل“.

وأضاف ”كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه… أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم“.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء، إنه لم يعد مطلوبًا من الناس في إنجلترا وضع الكمامات في أي مكان أو العمل من المنزل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن العلماء يعتقدون أن موجة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت ذروتها بالفعل في أنحاء البلاد.

وكانت وكالة ”أسوشيتدبرس“ الأمريكية، قالت إن العلماء باتوا يرون إشارات توحي بأن موجة فيروس كورونا المتحور ”أوميكرون“ قد تكون بلغت ذروتها في بريطانيا وهي على وشك أن تفعل الشيء ذاته في الولايات المتحدة، وأنه عند هذه النقطة قد تبدأ الحالات في التراجع بشكل كبير.

ونقلت الوكالة عن علماء قولهم إن السبب في ذلك هو أن ”أوميكرون“ ثبت أنه معد للغاية لدرجة أنه قد يعجز بالفعل عن إحداث مزيد من الإصابات وذلك بعد شهر ونصف الشهر فقط من اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، بنحو 140 ألفًا يوميًّا بعد أن قفز إلى أكثر من 200 ألف في اليوم أوائل الشهر الجاري.

وقال كيفن ماكونواي، أستاذ متقاعد للإحصاء التطبيقي في الجامعة المفتوحة في بريطانيا، إنه في حين إن الحالات لا تزال ترتفع في أماكن مثل جنوب غرب إنجلترا وويست ميدلاندز، فقد يكون تفشي المرض بلغ ذروته في لندن.

بدوره قال الدكتور بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية ”نشهد انخفاضًا واضحًا في أعداد الحالات في المملكة المتحدة، لكنني أود أن أراها تتراجع أكثر بكثير قبل أن نعرف ما إذا كان ما حدث في جنوب أفريقيا سيحدث هنا“.