دراسة: نقص فيتامين "ب12" يسبب شعورا بالإرهاق ويضر اللثة واللسان

قالت دراسة طبية بريطانية، إن فيتامين ”ب 12“ يعتبر ضروريًا للحفاظ على مستويات الطاقة، وإن نقصه يؤدي في معظم الأحيان إلى الإرهاق والتعب المتواصل.

وأشارت دراسة وزاة الصحة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين، لافتة إلى أن نقصه يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، التي تؤثر على كل شيء في الجسم تقريبا.

ونبٌهت الدراسة إلى أن نقص فيتامين ”ب 12“ يمكن أن يسبب للشخص الشعور بالتعب والترنح والإرهاق، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على نظافة الفم أيضا.

وقالت: ”يحتاج جسمك إلى B12 للقيام بالعديد من العمليات الحيوية بما في ذلك الحفاظ على نظام عصبي سليم، والحفاظ على عمل الدماغ بشكل صحيح وإنتاج خلايا الدم الحمراء.“

وأضافت: ”على عكس بعض الفيتامينات الأخرى لا يستطيع جسمك إنتاج فيتامين ب 12 بمفرده، لذلك تحتاج إلى التأكد من حصولك على ما يكفي منه من نظامك الغذائي… وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك تناول مكملات غذائية“.

ووفقا للدراسة هناك أطعمة غنية بفيتامين ”ب 12“ خاصة المنتجات الحيوانية، محذرة من أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو خاليا من منتجات الألبان، قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر نقص فيتامين ”ب 12“.

أعراض نقص فيتامين B12

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الأعراض الناجمة عن نقص هذا الفيتامين، تصيب الفم وتؤدي إلى التهاب اللثة واحمرارها ونزيفها، مضيفة أن الأعراض الأخرى تشمل الإصابة بنوع حاد من أمراض اللثة يسمى ”دواعم السن“، وهو مرض التهاب اللثة المزمن الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان.

وقالت الدراسة:“ويمكن أن يتسبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12 في تطوير حالة تسمى التهاب اللسان حيث يتورم اللسان بشدة ويصبح أكثر احمرارًا، ويمكن أن يغير التهاب اللسان أيضًا مظهر اللسان ما يجعله يبدو ناعمًا.“

وحسب الدراسة يساعد فيتامين ”ب 12“ أيضًا في التئام الجروح، لذلك قد يكون هذا عاملاً في سبب معاناة الأشخاص ذوي المستويات المنخفضة من القرحة المستمرة ونزيف اللثة.

ونبٌهت إلى أنك حتى إذا كنت متأكدًا من أن مستويات B12 لديك عالية، فلا تتجاهل العلامات التحذيرية لأمراض اللثة بما في ذلك التهاب اللثة وتورمها ونزيفها.