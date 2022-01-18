الصين تشتبه في قدوم كورونا إليها عبر رسائل البريد الواردة من الخارج

دعت الصين المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد، خاصة تلك الواردة من الخارج، بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورنا رُصدت في بكين ربما نجمت عن طرد قادم من كندا.

وتعهدت السلطات بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج، وتصر على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

ودعت قناة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الصينية الرسمية المواطنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الاثنين، إلى ”تقليل شراء البضائع من الخارج أو استقبال رسائل بريد من الخارج“. كما حثتهم على ”التأكد من حماية أنفسهم خلال عمليات التسلم وجها لوجه واستخدام الكمامات والقفازات ومحاولة فتح الطرد في مكان مفتوح“.

وقال مسؤولو الصحة إن الشخص الذي رُصدت إصابته بالمتحور أوميكرون فتح طردا قادما من كندا مرورا بالولايات المتحدة وهونغ كونغ وإنه ”لا يمكن استبعاد“ انتقال العدوى عبر الطرد.

وكانت الصين قد رصدت قبل أيام، بؤرة تفش لمتحور أوميكرون في مدينة تشوهاي جنوب الصين قرب ماكاو.

وأوقفت السلطات خطوط حافلات النقل العام عن العمل يوم السبت في المنطقة وحذرت السكان من مغادرة المدينة.

كما أعلنت المدينة الساحلية الواقعة على الحدود مع منطقة ماكاو يوم الجمعة الماضي أن المتحور أوميكرون رُصد لدى شخص مصاب بعوارض مرض خفيفة وستة آخرين لا عوارض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، إذ إن الدولة الآسيوية تُكثف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في بكين الشهر المقبل.

وطُلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.