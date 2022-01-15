إيران تسجل أول 3 وفيات بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، مساء السبت، تسجيل أول 3 وفيات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف بـ“أوميكرون“.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، لوكالة أنباء هيئة الاذاعة والتلفزيون: ”توفي 3 أشخاص في كل من مدن تبريز، ويزد، وشهركرد، جراء الإصابة بمتحور أوميكرون“.

وأضاف هاشمي: ”توجد حالة مصابة بهذا المتحور وهي في وضع حرج للغاية، وجرى إدخالها العناية المركزة في مدينة الأهواز، جنوب إيران“.

وبشأن عدد الإصابات المسجلة في إيران بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، قال هاشمي: ”بلغ عدد مرضى أوميكرون في البلاد 1162 مصابًا، وعدد المصابين في مدينة مشهد شمال شرق إيران زاد بشكل ملحوظ بمقدار 249 حالة“.

وتعد مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران الأكثر عددًا في تسجيل الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما تحدثت تقارير عن تزايد معدل الإصابات بهذا المتحور في محافظات أخرى، مثل: سمنان، وكرمان، وإيلام.

من جهته، قال نائب وزير الصحة الإيراني، سعيد كريمي، السبت: ”دقت أجراس الإنذار، أوميكرون في إيران“، مؤكدًا أن جميع المراكز يجب أن تكون في وضع الاستعداد لهذه الموجة الجديدة.

بدوره، ذكر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، أنه ”إذا زادت حدة الحالات فجأة فإننا سنواجه مشاكل، لذلك لا ينبغي أن نفكر باستخفاف في أوميكرون“.

وبين رضا زالي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”حاليًا في محافظة خراسان شمال، وسمنان، وكرمان وإيلام، يتزايد عدد المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات، لكن في محافظة طهران الوضع مستقر نسبيًا“.

ولا تزال إيران مترددة في تطعيم الأطفال في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من أن واحدة من أكثر الفئات عرضة للإصابة بأوميكرون هي فئة الأطفال والشباب الذين لم يتم تطعيمهم.

وكانت إيران أعلنت، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الجارين تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد ”أوميكرون“ في مدينة كاشان، وسط البلاد.

وتلقى حتى الآن أكثر من 60 مليون إيراني الجرعة الأولى من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، فيما تلقى 53 مليونًا و64 ألف شخص الجرعة الثانية، فيما تلقى 12 مليونًا الجرعة الثالثة.