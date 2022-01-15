دراسة: الإكثار من شرب شاي عرق السوس يتسبب في رفع ضغط الدم

كشفت دراسة طبية بريطانية أن واحدة من كل ثماني حالات وفاة في جميع أنحاء العالم ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي بدوره إلى نوبة قلبية أو جلطة دماغية، محذرة من الإفراط بشرب شاي عرق السوس، الذي يؤدي بدوره لارتفاع كبير في ضغط الدم.

وتشمل الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة ومشروبات تؤدي إلى ارتفاع الضغط بشكل كبير.

وفي بريطانيا تشير التقديرات إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على 14.4 مليون شخص، وأن كثيرا منهم لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة.

ولفتت دراسة لمؤسسة ”ديجيتال فارماسي“ نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم السبت، إلى أن الأطعمة التي تعتبر سببا رئيسا لارتفاع الضغط، تشمل العناصر المالحة والسكرية، كما دعت الدراسة إلى ضرورة تجنب شرب شاي عرق السوس.

وأشارت الدراسة إلى أن عرق السوس يؤدي إلى ارتفاع كبير في ضغط الدم بتناوله باستمرار، لافتة إلى حالة امرأة تبلغ من العمر 45 عاما زارت الطبيب بعد حوالي 4 أشهر من التعرق والصداع، وأن الفحوصات التي أُجريت لها أظهرت أنها مصابة بارتفاع ضغط الدم ونقص بوتاسيوم الدم الخفيف.

وقالت الدراسة: ”تبين أن المريضة كانت تشرب ما يصل إلى ستة أكواب من شاي عرق السوس يوميا كبديل للشاي المحتوي على الكافيين“.

وأضافت: ”بناء على نصيحة الطبيب توقفت المرأة على الفور عن تناول ذلك النوع من الشاي عندما اكتشفت أنه السبب الرئيس لتلك الاعراض، وبالفعل اختفت جميع أعراض ارتفاع ضغط الدم تماما في غضون أسبوعين“.

وأشارت الدراسة ذاتها، إلى حالة أخرى نُشرت تفاصيلها في مجلة ”العلوم الطبية“ شملت مريضا نقل إلى المستشفى بعد أن ”تناول جرعة زائدة“ من شاي عرق السوس، ما تسبب في ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات عالية بشكل خطير.

وقالت: ”تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من عرق السوس يمكن أن يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الجسم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤثر حمض الجلسرهيزيك الذي يحتويه عرق السوس على رفع ضغط الدم من خلال التأثير على الكلى، وبالتحديد التأثير على ضغط الدم عن طريق اختلال التوازن بين الصوديوم والماء في الكلى“.

وشددت الدراسة على ضرورة أن تتضمن اللوائح والقوانين التجارية وضع ملصقات على منتجات عرق السوس، مع التحذير بأنه يجب تجنب الاستهلاك المفرط للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت: ”ولكن في حين يتم التعرف على استهلاك شاي عرق السوس كعامل خطر لارتفاع ضغط الدم، فإن الحدود الآمنة لاستهلاك هذا الشاي لا تزال غير محددة، إلا أنه يمكن لمعظم الناس شرب ما بين ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي يوميا دون التعرض لأية آثار جانبية“.

ولفتت الدراسة إلى وجود أنواع أخرى من الشاي تساعد على ضبط ضغط الدم، بما فيها الشاي الأخضر وشاي الكركديه والشاي الصيني الأسود.