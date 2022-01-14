ما فوائد السباحة للجسم والعقل؟ وكيف تبدأ بها؟

ينظر خبراء الصحة إلى السباحة على أنها أحد التدريبات الأكثر فائدة للأشخاص من جميع الأعمار؛ لأنها توفر تمرينا للجسم بالكامل، وتقوي كافة العضلات.

وقال فيل إيفانز، أخصائي العلاج الطبيعي: ”تساعد مقاومة الماء أثناء تحركك على تقوية عضلاتك وتناغمها، فبينما تدفع نفسك في الماء، فإن ذراعيك وساقيك تقاومان مقاومة الماء طوال الوقت، ما يجبر العضلات الرئيسة والثانوية على التقوية“.

ووفقا لتقرير نشره موقع ”وومان آند هوم“، فإن السباحة تمرين منخفض التأثير، لا يضغط على العمود الفقري أو الركبتين أو الوركين، ومثاليّ لمن يعانون من التهاب المفاصل؛ لأن الماء يساعد في دعم بعض وزن الجسم.

ويقول الأطباء إنه يمكنك السباحة حتى لو كنت تعاني من إصابات أو إعاقة أو غيرها، حيث يمكن أن تمنعك في كثير من الأحيان من أداء أنواع أخرى من التمارين.

كما أشار التقرير إلى أن السباحة تعزز صحة القلب، فمن خلال تشغيل قلبك ورئتيك، توفر السباحة دفعة كبيرة لنظام القلب والأوعية الدموية لديك.

وبينما تسبح، يزداد معدل التنفس، الأمر الذي يسمح لجسمك بالحصول على الكمية المطلوبة من الأكسجين وإعطاء قلبك تمرينًا؛ لأنه يضخ المزيد من الدم حول جسمك.

كما أن السباحة مثل غيرها من التمارين الرياضية تقلل من ضغط الدم، وتساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيدة، ما يعني تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن أبرز فوائد السباحة المثبتة علميا أنها تزيد المرونة؛ حيث سيقلل الماء من الضغط على مفاصلك، ليسهل عليك التمدد في مدى حركي كامل، والقيام بذلك بانتظام يعمل على الحفاظ على مرونة المفاصل، وهو عامل مهم لصحة كبار السن.

ويؤكد الأطباء أنه من بين العديد من فوائد الصحة العقلية، من المعروف أن السباحة تقلل القلق والاكتئاب والتوتر مع تحسين الحالة المزاجية أيضًا كما تم ربطها بإبطاء التدهور المعرفي والخرف.

كما ينصح الأطباء المرضى الراغبين في بدء السباحة أن يكون بلطف وبطء.

ويوصي الأطباء كذلك باختيار أسلوب السباحة الذي تشعر براحة أكبر معه، ثم قم تدريجيا بزيادة السرعة والقدرة على التحمل بزيادة المسافة والوقت الذي تسبح فيه.