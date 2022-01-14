اكتشاف جين يضاعف خطر الإصابة بأعراض حادة لـ"كوفيد19"

اكتشف علماء بولنديون جينا يقولون إنه يضاعف من خطر الإصابة بأعراض حادة من عدوى كوفيد-19، وهو أمر يأملون أن يساعد الأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالة إصابتهم بالمرض.

ونظرا لأن تردد بعض المواطنين في تلقي اللقاحات يشكل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا، يأمل الباحثون في أن يؤدي تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر إلى تشجيعهم على الحصول على اللقاح ومنحهم إمكانية الوصول إلى علاجات مكثفة في حالة الإصابة.

وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي: ”بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل، أصبح من الممكن تحديد الجين المسؤول عن قابلية بعض الأشخاص للإصابة بأعراض خطيرة (بسبب فيروس كورونا)“.

وأضاف: ”هذا يعني أننا سنكون قادرين في المستقبل على تحديد الأشخاص الذين لديهم استعداد للمعاناة من أعراض خطيرة من كوفيد-19“.

ووجد الباحثون من جامعة ”بياليستوك“ أن الجين هو رابع أهم عامل في تحديد مدى خطورة إصابة الشخص بكوفيد-19، وذلك بعد العمر والوزن والجنس.

قال مارسين مونيوسكو، الأستاذ المسؤول عن المشروع، إن الجين موجود في حوالي 14% من سكان بولندا، مقارنة بما يتراوح بين 8 و 9% في أوروبا ككل و27% من سكان الهند.

يأتي ذلك وسط استمرار انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورورنا بسرعة في دول كثيرة حول العالم، فيما تتضاعف الإصابات بشكل كبير غير مسبوق مع المتحورات السابقة.

وأظهر إحصاء لوكالة ”رويترز“ أن أكثر من 316.51 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و867150.

وأشارت وكالة ”رويترز“ في إحصائها -الذي قالت إنها اعتمدت فيه على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين- إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2019.