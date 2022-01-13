إسرائيل تعلن رصد سلالة جديدة متفرعة من "أوميكرون"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن رصد وزارة الصحة الإسرائيلية، سلالة جديدة من متحور ”أوميكرون“ داخل إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، بأنه ”تم اكتشاف 20 إصابة في إسرائيل، بسلاسة جديدة تدعى BA2 متفرعة من متحور أوميكرون“.

وأوضحت القناة العبرية أنه ”لا يوجد حاليا أي معلومات حول خطورتها، لكن السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم BA2 بها طفرات أكثر من أوميكرون الأصلي“.

وأضافت: ”تكهن بعض العلماء حول العالم بأن السلالات الجديدة من المتحور أوميكرون قد تكون أكثر خطورة“.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ”شيبا“ الإسرائيلي ”جاليا رحاف“ إن: ”أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل أكبر بكثير من الأرقام المعلنة“.

وقالت رحاف في مقابلة مع الإذاعة العبرية الرسمية، إن ”التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين أعلى بثلاث مرات، وأن هناك حاليا 120.000 شخص إسرائيلي أصيبوا بمتحور أوميكرون، ولم يتم فحصهم ولا إجراء اختبارات منزلية لهم“.

وأضافت: ”الأرقام عالية بالتأكيد، ولم يكن لها مثل منذ فترة طويلة، ونشعر بذلك كثيرا في المستشفيات الإسرائيلية“.

وواصلت إسرائيل تسجيل أرقام قياسية بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الخميس، تسجيلها 48.095 إصابة جديدة بكورونا، بعد إجراء 400 ألف فحص، خلال 24 ساعة الماضية، بنسبة إيجابية بلغت 12%.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أنه وبحسب المعطيات فقد وصلت الإصابات الخطيرة داخل إسرائيل، إلى 248 حالة، منهم 65 متصلا بأجهزة التنفس.

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد سجلت حوالي 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري في إسرائيل.

بينما أظهرت بيانات وزارة الصحة أن ”العدوى انتقلت إلى 20 ألف إسرائيلي منذ منتصف ليل الأربعاء وحتى ساعات مساء يوم الخميس“.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هناك قلق كبير لديها بعد ارتفاع الإصابات بين الطواقم الطبية الإسرائيلية، حيث يخضع 5700 عامل في الجهاز الصحي الإسرائيلي للحجر المنزلي حاليا، بينهم قرابة 700 طبيب.