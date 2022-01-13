تقرير: أوميكرون يضع "إستراتيجية الصفر" الصينية أمام أصعب اختبار

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن متحور فيروس كورونا ”أوميكرون“ يضع إستراتيجية الصين الصفرية ”صفر كوفيد“ التي تتبعها أمام أصعب اختبار.

ورأت الصحيفة أن مساعي بكين لتحقيق هذا الهدف ستؤدي إلى إجبارها على فرض عمليات إغلاق أطول وقتا وأشد صرامة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: ”خلال العامين الماضيين، قامت الصين بإجراءات هي الأكثر صرامة على الإطلاق مقارنة بأي مكان آخر في مواجهة الوباء، ونجحت بالفعل في خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد“.

ومضت تقول: ”ولكن مع وصول المتحور أوميكرون، فإنه يضع الصين أمام أكبر تحد يواجهها منذ بداية الجائحة، حيث تبدو الدولة محاصرة بشكل أكبر من خلال الطريقة التي تتبعها في التصدي للخطر الجديد“.

وأورد تقرير الصحيفة أن ”الصين أشارت مراراً إلى الدول الغربية التي ينتشر فيها الوباء بوصفها أمثلة تحذيرية، ولكن ومع انتشار أوميكرون داخل الصين قبل دورة الألعاب الأوليمبية في شباط فبراير 2022 في بكين، فإن الواقع المزعج أصبح حاضراً، لأن قدرة الدولة على التصدي للمتحور الجديد تعني تقليل مستوى المناعة الطبيعية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدلات التطعيم ضد الفيروس في الصين مرتفعة للغاية، إلا أن فعالية اللقاحات الصينية ضد أوميكرون لا تزال موضع شك.

وأردفت قائلة: ”تمسكت الصين سريعاً بإستراتيجية ”صفر كوفيد“، رغم الخسائر المتزايدة لشعبها واقتصادها، ومع ابتعاد دول أخرى عن عمليات الإغلاق، قال خبراء الصحة إنه من الصعب السيطرة على المتحور أوميكرون شديد العدوى، ومن المحتمل أن يؤدي إلى قيود أكثر وأطول أمداً“.

ونقلت عن بين كولينغ، أستاذ الأمراض الوبائية في جامعة هونغ كونغ قوله إن ”صفر كوفيد إستراتيجية رائعة عندما لا تكون لديك إصابات بالفعل، ولكن في حالة وجود تلك الإصابات فإنها تكون أكثر اضطراباً بالنسبة للمجتمع“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“ أن سلطات الحكومة المركزية لا تُظهر أي نوايا لتغيير نهجها، حيث لا تزال تلك السلطات تعتقد أنه يحقق النجاح في ظل تفشي المتحور أوميكرون، وفقًا لمسؤولين مطلعين على فكر الحكومة.

وقال بعض المسؤولين إن بكين قلقة من أن أي تخفيف في الضوابط قد يؤدي إلى انتشار كبير للإصابات، بالنظر إلى الفعالية المنخفضة نسبياً للقاحات الصينية أمام أوميكرون، إضافة إلى الأعداد الباقية من غير المطعمين في الريف الصيني.

ونقلت عن خبراء في الاقتصاد قولهم إن المتحور أوميكرون يمكن أن يكون له تأثير أكبر على تباطؤ النمو في الصين هذا العام، حيث تمنع القيود وانتشار العدوى الكثيرين من العمل، وتجعل الآخرين يترددون في الإنفاق.