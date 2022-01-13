بينها مشروبات الطاقة والشوكولاته والتوابل.. أطعمة تسبب الأرق

حذرت دراسة طبية بريطانية من أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم يمكن أن يسبب الأرق، وخاصة القهوة والشوكولاتة ومشروب الطاقة والأطعمة الغنية بالتوابل.

ولفتت دراسة لوزارة الصحة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن فترات النوم تختلف من شخص لآخر، إذ يحتاج البالغون في المتوسط من 7 إلى 9 ساعات، بينما يحتاج الأطفال من 9 إلى 13 ساعة، في حين يحتاج الأطفال الصغار والرضع من 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا.

ونبهت إلى أنه إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير الأمد، فيما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.

وأوضحت الدراسة أن الإكثار من تناول الطعام يمكن أن يؤثر على النوم، مضيفة أن ”الإفراط في استهلاك الطعام خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة النوم عن طريق التدخل في عملية الهضم والإصابة بالحموضة المعوية“.

وشددت الدراسة على ضرورة اتباع التوازن في تناول الطعام قبل فترة قريبة من النوم، وأنه يستحسن أن تتكون الوجبة في الغالب من الخضار والفواكه.

وقالت الدراسة: ”يجب الحرص على الحد من تناول الكافيين خاصة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حيث يمكن لآثاره المنشطة أن تبقيك مستيقظا في الليل.. علاوة على ذلك، يجب عليك تناول الكحول باعتدال أو تجنبه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في دورات نومك، حتى لو جعلك تشعر بالنعاس في البداية“.

ولفتت الدراسة إلى أن التوقف عن تناول الكافيين ليس بهذه البساطة، مثل التخلص من القهوة، لأنه يمكن العثور على الكافيين في مصادر أخرى أيضا، تشمل الشاي وبعض المشروبات الغازية والشوكولاتة ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الألم.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى قضاء وقت أطول للاستغراف في النوم، إلى جانب الاستيقاظ بشكل متكرر، فيما يعاني معظمهم من اضطراب في النوم.

وقالت الدراسة: ”هناك حاجة للاسترخاء قبل النوم؛ لأن الاسترخاء يعتبر مرحلة حاسمة للاستعداد للنوم، وهناك الكثير من الطرق للاسترخاء“.

وحذرت من الاستهانة بمشاكل النوم، مشيرة إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، فيما يمكن أن ”يساعد الحصول على قسط كافٍ منه في حماية صحتك العقلية والجسدية ونوعية الحياة.“

وختمت الدراسة قائلة: ”أن قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح العقل ويساعد على النوم.. في الوقت نفسه يجب تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل نحو ساعة من الذهاب إلى الفراش؛ لأن ضوء الشاشة على هذه الأجهزة له تأثير سلبي قوي على النوم“.