دراسة: جرعة تنشيطية من لقاح أسترازينيكا تعزز القدرة على مقاومة أوميكرون

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لكوفيد-19 أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيره من السلالات المتحورة من فيروس كورونا، بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا وجاما.

وقالت شركة الأدوية العالمية إن الاستجابة المتزايدة لوحظت في أولئك الذين تم تطعيمهم سابقا إما بلقاحها أو بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وأضافت أنها سترسل هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم نظرا للحاجة الملحة إلى الجرعات التنشيطية.

وأنتجت أسترازينيكا اللقاح بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد. ووجدت الدراسات المعملية الشهر الماضي أن الحقن بثلاث جرعات من لقاح أسترازينيكا كان فعالا في مقاومة متحور أوميكرون الجديد السريع الانتشار.

والبيانات هي الأولى التي تعلنها الشركة من تجاربها على الجرعة المعززة من لقاحها.

ووجدت تجربة بريطانية كبيرة في كانون الأول/ديسمبر أن إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح أسترازينيكا زاد من الأجسام المضادة بعد التطعيم الأولي بنفس اللقاح أو بلقاح فايزر الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد حذرت في وقت سابق من أن الجرعات المعززة المتكررة للقاح فيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤثر سلباً على جهاز المناعة، وقد لا تكون مجدية.

وأضافت الوكالة أن تكرار الجرعات المعززة كل أربعة أشهر يمكن أن يضعف في نهاية المطاف جهاز المناعة ويُتعب متلقي تلك الجرعات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ“ للأنباء، فإن ما طرحته الوكالة الأوروبية يأتي في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول عن إمكانية إعطاء جرعات معززة ثانية، في محاولة لتوفير مزيد من الحماية ضد ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

في السياق، قال خبراء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، إنّ الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول ”كوفيد-19“ في منظمة الصحة العالمية، في بيان: إنّ ”استراتيجية تلقيح تقوم على جرعات معززة متكررة من اللقاحات المتوافرة ليست مناسبة، وليست قابلة للاستمرار. ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة، ومن انتقال العدوى، ومن أشكال الإصابة الحادة والوفاة“.

وينتشر أوميكرون بسرعة في دول كثيرة، وتتضاعف الإصابات كل يومين أو ثلاثة أيام، وهو أمر غير مسبوق مع المتحورات السابقة.