دراسة علمية تكشف عن إمكانية تعزيز الذاكرة أثناء النوم

وجد باحثون من جامعة ”نورث وسترن“ أن تشغيل تسجيل يتضمن أسماء الأشخاص، خلال أعمق فترات النوم ليلاً، يعزز ذكريات الناس ويحسن قدرتهم على تذكر الأسماء والوجوه في صباح اليوم التالي، بحسب تقرير أوردته شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية.

وقال كين بالير، أستاذ علم النفس ومدير برنامج علم الأعصاب الإدراكي في الجامعة إن “ الدراسة أظهرت أنه عندما يتم إعادة تنشيط الذكريات أثناء النوم، يمكن تحسين قدرات الذاكرة بعد الاستيقاظ“.

وطلب بالير وفريقه من 24 شخصًا محاولة حفظ صور 80 وجهًا وأسمائهم، تضمنت صور طلاب من فصل في تاريخ أمريكا اللاتينية، أما النصف الآخر فهم طلاب في فصل التاريخ الياباني، ثم تم توصيل كل شخص بجهاز تخطيط كهرباء الدماغ الذي يسجل النشاط الكهربائي للدماغ وطلب منهم أخذ قيلولة خلال النهار.

وأثناء غفوتهم، راقب الباحثون نشاط الدماغ عندما أظهرت الموجات أن الشخص كان في نوم عميق، تم تشغيل بعض الأسماء التي درسوها بهدوء على مكبر صوت، كما تم أيضًا تشغيل الموسيقى المرتبطة بالثقافات اليابانية أو اللاتينية للمساعدة في الارتباط.

وثبت خلال التجربة أن الموسيقى تحفز الجزء من الدماغ المرتبط بتخزين الذاكرة طويلة المدى، وعندما استيقظ المشاركون، كانوا أفضل في التعرف على وجوه الأشخاص وتذكر أسمائهم.

وقال ناثان وايتمور، طالب دكتوراه في برنامج علم الأعصاب المشترك: ”إنه اكتشاف جديد عن النوم، لأنه يخبرنا أن الطريقة التي يتم بها إعادة تنشيط المعلومات أثناء النوم لتحسين تخزين الذاكرة مرتبط بنوم عميق عالي الجودة“.

ووجد أن الناس يتذكرون ما معدله واحد ونصف من الأسماء أكثر بعد النوم فقط عندما ”لم يكن النوم مضطربًا في وقت إعادة تنشيط الذاكرة“.

وخلصت الدراسات إلى أن مفتاح الذاكرة الجيدة هو الحصول على نوم عالي الجودة دون انقطاع.

وتمر دورة نوم الجسم بأربع مراحل من النوم (4 إلى 6 مرات) كل ليلة، ففي المرحلتين الأولى والثانية يبدأ الجسم في إنقاص إيقاعاته“ نبضات القلب والتنفس بطيء، تنخفض درجة حرارة الجسم، وتتوقف حركات العين“.

وتأتي بعد ذلك مرحلة نوم الموجة البطيئة العميقة حيث يصلح الجسم نفسه على المستوى الخلوي من الضرر الناجم ويوحد الذكريات في تخزين طويل المدى، تليها بعد ذلك مرحلة نوم حركة العين السريعة، المرحلة التي نحلم فيها.

وأظهرت الدراسات أن فقدان نوم حركة العين السريعة قد يؤدي إلى عجز في الذاكرة وضعف النتائج المعرفية، بالإضافة إلى أمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى والموت المبكر.