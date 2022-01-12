تونس تعيد حظر التجول ليلا وتمنع التجمعات بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء، إعادة حظر التجول ليلا، وجملة من القرارات والإجراءات الخاصة بالحدّ من خطورة الوضع الصحي، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسيبدأ تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوم غد الخميس، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وقال البيان الذي نشر عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إنه ”تقرر منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلطات على مستوى كل جهة اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور“.

وأضاف، أنه ”تقرر أيضا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة“.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات المقررة أعلاه ”تطبق لمدة أسبوعين قابلة للتجديد على أن تتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي“.

ودعا بيان رئاسة الحكومة إلى ”الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة“.

ودعت إلى ”تشديد مراقبة تنفيذ هذه التدابير وتشديد تطبيق البروتوكولات في مختلف القطاعات وتشديد مراقبة جواز التلقيح، تزامنا مع مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة“.

وأكد البيان أن من ”الإجراءات المتبعة في المرحلة القادمة تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية، وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.“

ومن المنتظر أن يتم إلغاء كل التظاهرات التي دعت إليها أحزاب سياسية لإحياء يوم 14 كانون الثاني/يناير، والاحتفال بذكرى الثورة التونسية.

ويشهد الوضع الوبائي في تونس تطورا في عدد الحالات المسجلة، ومن بينها حالات إصابة بمتحور ”أوميكرون“ لا سيما في المدارس وفي صفوف الأطفال، وسط تصاعد الدعوات إلى تعليق الدروس واتخاذ إجراءات مشددة للحد من تفشي العدوى ومن إعادة السيناريو الذي عاشته تونس الصيف الماضي.

وبلغ عدد إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء تفشي الوباء قبل عامين، إلى 750 ألف إصابة توفي منها نحو 25 ألفا.