فاوتشي: أمريكا على "عتبة التعايش" مع كورونا بعد أوميكرون

اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية على عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها التعايش مع فيروس كورونا.

وقال فاوتشي ”في وقت يتقدّم فيه تفشي أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه (…) مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر الإصابة“.

وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ”عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم“.

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كورونا، التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات بكافة أنحاء البلاد، حيث يقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأمريكية الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في الـ14 من كانون الثاني/يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وقال فاوتشي، الثلاثاء ”لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول، فلنتعايش مع الفيروس، خصوصًا بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية، مضيفا ”لكنني أعتقد أننا سنصل إليها“.

ورجّح أن يُصاب الجميع تقريبًا بالمتحورة أوميكرون، لأنها شديدة العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع ”لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حياتنا لمدة أطول“، داعيًا إلى وضع إستراتيجية جديدة“ قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًّا ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات، خصوصًا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع. وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وكانت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا، حذرت من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بأوميكرون في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورة جديدة أكثر خطورة.

وفيما تنتشر المتحورة الجديدة دون رادع في أنحاء العالم، تبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البدء؛ ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء، والعودة إلى حياة طبيعية.

غير أن مسؤولة الطوارئ في المنظمة، كاثرين سمولوود، أبدت حذرًا، وقالت إن ”الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي“.