صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يخشى تأثير "أوميكرون" على قدرته التشغيلية

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية اليوم الثلاثاء، عن مخاوف لدى قيادة الجيش الإسرائيلي من تأثير موجة متحور فيروس ”كورونا“ الجديد ”أوميكرون“ على القدرة العملياتية له، في ظل التحديات المختلفة لإسرائيل على كل الجبهات، وفي ظل تسجيل مستويات قياسية من الإصابات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن ”الجيش الإسرائيلي يخشى أن يؤدي تفشي، متحور أوميكرون، لتعطيل القدرة التشغيلية لديه“.

وأكدت الصحيفة، أن ”رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أجرى تقييما للوضع حول الحفاظ على القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، مع التركيز على الوحدات الخاصة مثل الدفاع الجوي والغواصات والمرافق الحيوية“.

وأضافت أنه ”بعد الاجتماع، تقرر مطالبة وزارة الصحة الإسرائيلية بتقليص فترة الحجر الصحي لأفراد الجيش الإسرائيلي الأساسي لـ5 أيام“، لافتة إلى أن ”هناك مخاوف حقيقية من أن الزيادة الهائلة في حالات، أوميكرون، قد تؤدي لتخريب القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي“.

وتابعت: ”إضافة إلى الضرر الكبير الذي أثر على النشاط العملياتي للجيش، أدى النطاق الواسع للعزل، لتوقف العديد من دورات القيادة والتدريب“.

وأمر رئيس الأركان، وفق الصحيفة، ”قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بمساعدة الاقتصاد الإسرائيلي، ووزارة الصحة ونظام التعليم قدر الإمكان“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الجيش الإسرائيلي صنف ما لا يقل عن 5000 جندي، على أنهم مصابون نشطون بالفيروس، منهم اثنان على الأقل من الجنرالات“.

وأشارت إلى أنه ”تم إرسال آلاف الجنود الإسرائيليين للحجر الصحي، رغم أن معظم الجنود المصابين لا يعانون من أي أعراض“.

من جهته، قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، إنه ”إذا لم يتم تقصير وقت الحجر الصحي للجنود الإسرائيليين، فلن يكون هناك من يحمي الحدود في غضون أسبوعين“.

ودعا المسؤول الكبير في الجيش الإسرائيلي لتغيير سياسة الحجر الصحي للجيش الإسرائيلي، للحفاظ على استمرارية العمليات داخل الجيش، مضيفا: ”إذا استمر العزل الطويل في ظل معدلات العظمى الكبيرة داخل الجيش، فسيكون تنفيذ العمليات مستحيلا خلال الفترة المقبلة“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قولهم، إن ”معامل اختبار، كورونا، وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها على الاختبار“.

ووفق المسؤولين، فإن الجبهة الداخلية تستعد لأسوأ السيناريوهات، والمتمثل بالعجز على إجراء اختبارات، كورونا، في المرحلة المقبلة.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفعت الحالات الخطيرة إلى 253 حالة.