الصحة العالمية: محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذر خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، في بيان: ”ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى، وأشكال الإصابة الحادة والوفاة“.

ويواصل مرض ”كوفيد 19″، الذي يسببه فيروس كورونا، الانتشار في شتى أنحاء العالم، مع تفشي المتحور الجديد ”أوميكرون“.

وبحسب موقع ”لايف لاين“ الصحي، فإن الخبراء يلاحظون أن أوميكرون ”معدٍ للغاية، لكن يبدو أنه أقل قدرة على إحداث إصابات خطيرة“.

وذكروا أنه ”من المبكر القول إن كل شخص في هذا الكوكب سيصاب بالمتحور الجديد“، مشيرين إلى أن ”التعرض للمتحور في المستقبل القريب لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، رغم قدرته الكبيرة على التفشي“.

وخلصوا إلى أن ”أوميكرون“ قد يؤدي إلى ”مناعة القطيع، الأمر الذي يجعل من الوباء موسميا مثل الأوبئة السابقة، وأقل خطرا مما سبق“.

ويعرف المتحور الجديد بأنه شديد العدوى، لكنه أقل حدة من المتحورات السابقة.

وتشير معدلات الاستشفاء (دخول المستشفى) بسبب ”أوميكرون“ إلى أنه قد يتطور إلى شكل أكثر ضعفا، على غرار فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر منذ فترة طويلة بين البشر.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، روبرت شولي، إنه من السابق لأوانه توقع حدوث مثل هذا الأمر.

وأضاف أنه يتوقع حدوث ذلك في يونيو المقبل على الأقل، وذكر: ”إذا كنت مفرطا في التفاؤل، باعتبار أنه (أوميكرون) سريع الانتقال وأقل إحداثا للإصابات، بما يؤدي إلى حدوث مناعة قطيع تجعل الأمر أكثر صعوبة على المتحورات المقبلة، فلنتحدث عن ذلك في يوليو“.

أما رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة أريزونا، إليزابيث كونيك، فقالت: ”إن كل شخص على وجه الأرض يواجه في مرحلة ما احتمال الإصابة بفيروس كورونا، إذا كان يتواصل وجاهيا مع الآخرين ولا يرتدي القناع الطبي“، ولكن هل يؤدي هذا التعرض إلى الإصابة بمرض ”كوفيد- 19″؟

تجيب الأكاديمية الأميركية: ”لدينا بعض الأدلة أن اللقاحات لا تحمي فقط من الأعراض بل توفر بعض الحماية من العدوى، ويقول بحث إن كل شخص يصاب بالعدوى يمكنه نقله إلى 10 آخرين، من الناحية النظرية هناك عدة سيناريوهات ممكنة“.

وأضافت أن ”أوميكرون“ قد يؤدي إلى حصول مناعة القطيع حول العالم.