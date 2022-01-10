عالم قبرصي: "دلتا كرون" متحور جديد يجمع خصائص دلتا وأوميكرون

دافع عالم قبرصي عن اكتشافه وجود سلالة جديدة من كوفيد 19 أسماها “ دلتا كرون Deltacron “ كونها تجمع بين خصائص متحورات دلتا و أوميكرون.

ونفى ليونيديوس كوستريكيس ، أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة قبرص، أن تكون البيانات التي توصل إليها مجرد نتائج لتلوث في المختبر.

وأبلغ وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الأحد، أن الحالات الـ 25 التي حددها من المتحور الجديد والتي كان أعلن عنها يوم الجمعة الماضية ، 7 يناير ، هي“ طفرة جديدة من متحوري دلتا وأوميكرون وليست حالة منفردة نتيجة لإعادة تركيبهما في المختبر“

بداية الحديث عن الطفرة الجديدة المزعوم أنها أعقبت أوميكرون ، كانت يوم الجمعة الماضية، بإعلان كوستريكيس لتلفزيون سيغما القبرصي إنه رصد 25 حالة لطفرة أخيرة من فيروس كورونا لها بصمات جينية شبيهة بـ أوميكرون داخل جينومات دلتا.

وقال:“هناك حاليًا عدوى مشتركة من أوميكرون ودلتا، ووجدنا هذه السلالة التي هي مزيج من الاثنين“. وأطلق عليها اسم ”دلتا كرون“.

لكن علماء آخرين قالوا في اليوم التالي أن النتائج التي توصل إليها ليونيدوس كوستريكيس هي نتيجة لتلوث المختبر.

وهو ما عاد كوستريكيس ورد عليه يوم الأحد بالتأكيد أن ما رصده هو تسلسل جيني وليس خطأ مختبريا.

وأضاف في بيان إلكتروني تسلمته بلومبيرغ أن الإصابات بفيروس“دلتا كرون“ كانت بنسبة أعلى بين المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب Covid-19 مقارنة بالمرضى غير المقيمين في المستشفى، وأنه لذلك يستبعد فرضية التلوث.

وقال إن الحالات التي حددها ”تشير إلى ضغط تطوري لسلالتي دلتا و أوميكرون وليس نتيجة تلوث مختبري“ مضيفا أنه تمت معالجة العينات في إجراءات متسلسلة تمت في أكثر من بلد واحد، و إن تسلسلًا واحدًا على الأقل من إسرائيل تم إيداعه في قاعدة بيانات عالمية تحتفظ وتوثق للخصائص الجينية لدلتا كرون.

وأكد كوستريكيس أن ”هذه النتائج تدحض التصريحات غير الموثقة بأن الدلتا كرون ناتج عن خطأ فني“.

وقال كوستريكيس“سنرى في المستقبل خصائص هذا المتحور الجديد ”، لكنه يشك في ما إذا كانت هذه السلالة ستحل محل أوميكرون أو أنها ستدوم“.

ومنذ انتشار كورونا، بدأ الفيروس بالتحور، وهو مسار طبيعي للفيروسات التي تحاور تطوير نفسها من اجل الانتشار، ولا يعني ظهور متحور جديد بالضرورة بان يكون أشد إمراضية، إذ أن المسار الطبيعي لحياة الفيروسات هو التحور لضمان البقاء والانتشار.