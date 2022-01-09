متحدث فرنسي: الإلزام ليس الوسيلة المثلى للحض على تلقي لقاح كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الأحد، إن الأوامر الإلزامية ليست بالوسيلة المثلى لحض من لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أخذ أي منها.

وأضاف أن خطط تشديد الالتزام بحيازة الجواز الصحي تؤتي ثمارها بالفعل. ويتعين على سكان فرنسا إظهار ما يثبت تلقيهم لقاحا أو اختبارا سلبيا لفيروس كورونا، وذلك لدخول المطاعم والحانات واستخدام قطارات الأقاليم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، إنه يريد ”تنغيص حياة“ من لم يحصلوا على اللقاح لإجبارهم على تلقيه.

وذكر المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، هذا الأسبوع، أن أربعة من كل عشرة غير مطعمين لم يحصلوا على اللقاح؛ بسبب صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.

وقال أتال لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الأحد: ”نحن متمسكون بقرار الضغط على غير المطعمين“.

وسجلت فرنسا أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال أسبوع، يوم الجمعة.

ويرتفع عدد المرضى في المستشفيات، ومن بينهم مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة، ارتفاعا مطردا؛ مما يضغط على نظام الرعاية الصحية.

وقال أتال، إن السلطات الصحية أجرت ما يقرب من عشرة ملايين اختبار كوفيد-19، الأسبوع الماضي، وإن الحكومة ستوفر المزيد من العاملين في القطاع الصحي لإجراء هذه الاختبارات.

ويوم السبت، تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا؛ تعبيرا عن رفضهم لقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ”سينغص حياة“ من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.

ومنذ أيام، قال ماكرون إنه يريد أن يضيق على من لم يتلقوا اللقاحات، وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم. ووصف من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

وفي باريس، رد المحتجون على ماكرون بالمثل، مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة التي سبق له أن استخدمها وهتفوا: ”سننغص عليك حياتك“.

ورفع آخرون لافتات كُتب عليها: ”لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات“، في إشارة إلى مسعى ماكرون لاستصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن مثل المقاهي والحانات والمتاحف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات. وتجمع المحتجون أيضا في مارسيليا ونانت ولو مان، من بين مدن أخرى.

ويتهم المحتجون ماكرون بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين المواطنين. ويقول ماكرون إن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.