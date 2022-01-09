دراسة: تناول الشاي الأسود يمنع النوبات القلبية

مرض القلب هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، إذ تودي أمراض القلب والأوعية الدموية بحياة أكثر من 160 ألف شخص كل عام.

وأشارت ”جمعية القلب البريطانية“ في دراسة نشرت، اليوم الأحد، إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل الرئيسة التي تسبب النوبات القلبية، وأن هناك مشروبا واحدا يمكن أن يحمي من هاتين المشكلتين الصحيتين، وبالتالي يزيد من طول العمر.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية: ”لا يوجد شيء مثّل دليلا أكيدا حول كيفية العيش لفترة أطول، ومع ذلك هناك بعض خيارات نمط الحياة التي يمكن أن تسهم في إطالة العمر“.

وأضافت الدراسة: ”من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة التمارين الرياضية، فإن العناية بجسمك هي إحدى الطرق المثالية لتقليل مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وضغط الدم، والمشروب الوحيد الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذين النوعين هو الشاي الأسود“.

ويكتسب الشاي الأسود شهرة واسعة في العالم؛ لكونه يحتوي على مركبات مفيدة تخفف من الأمراض.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الشاي الأسود يعد خيارا جيدا لخفض ضغط الدم المرتفع، مضيفة أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم ”على الفور“.

وأوضحت الدراسة أنها استندت إلى تجربة شملت قيام المشاركين بشرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ستة أشهر.

وقالت: ”على الرغم من أن التأثير ضئيل في تلك الفترة، إلا أن هذه التأثيرات قد تكون مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى السكان“.

بدورها، أشارت ”المجلة الأمريكية للطب“، إلى أن بحوثا قامت بها مؤخرا، وجدت أن تناول هذا الشاي بانتظام يساعد في تقليل عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في ”المجلة الأوروبية للتغذية السريرية“، أن أولئك الذين يشربون ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا، لديهم احتمالات أقل بنسبة 11% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحتوي بدورها على خصائص مفيدة مضادة للالتهابات وحماية الخلايا من الأكسدة.