مناهضو اللقاحات لماكرون: "سننغص عليك حياتك"

تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، تعبيرًا عن رفضهم لقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ”سينغص حياة“ من يرفضون لقاحات كورونا بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.

ومنذ أيام قال ماكرون، إنه يريد أن يضيق على من لم يتلقوا اللقاحات وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم. ووصف من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين، ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

Big protests against Vaccine Passports in France and @SkyNews is covering it !!! Blimey, something really has changed …#NoVaccinePassports

We beat this #together pic.twitter.com/vkSSpM3b7m — Adam Brooks (@EssexPR) January 8, 2022

وفي باريس، ردَّ المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين الكلمات المبتذلة ذاتها التي سبق له أن استخدمها وهتفوا: ”سننغّص عليك حياتك“.

ورفع آخرون لافتات كُتب عليها: ”لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات“ في إشارة إلى مسعى ماكرون إلى استصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن، مثل: المقاهي، والحانات، والمتاحف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات، وتجمع المحتجون أيضًا في مارسيليا، ونانت، ولو مان، من بين مدن أخرى.

ويتهم المحتجون ماكرون بخنق حرياتهم، والتفرقة في المعاملة بين المواطنين، ويقول ماكرون إن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.

ومنذ أيام، تواصل فرنسا تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا، بعد رصد نحو 335 ألفًا من الحالات الجديدة، كما ارتفعت أعداد الوفيات بينما تواجه البلاد الموجة الخامسة من الفيروس، فيما حذرت الحكومة من تدهور الوضع في المستشفيات خلال الأسابيع المقبلة.

وارتفع عدد وفيات كورونا في المستشفيات بواقع 246 في الساعات الـ 24 الماضية إلى 97670. وبلغ إجمالي مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3695، وفق ما نقلته وسائل إعلام ووكالة إخبارية.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن البلاد ستشهد زيادة سريعة في الإصابات بمرض كورونا في الأيام المقبلة.

وأضاف أنه لا توجد أي مؤشرات على انحسار الإصابات.

وذكر أن الإصابات بلغت ”مستويات شديدة الارتفاع“ في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، وأنحاء أخرى من البلاد.

وأوضح أن الوضع في المستشفيات قد يتدهور في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة فرضت حالة طوارئ صحية في أقاليم جوادلوب، وجيانا، ومايوت، وسان مارتان، وسان بارتيليمي، التي تشهد زيادة في الإصابات.