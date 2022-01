مناهضو اللقاحات لماكرون: "سننغص عليك حياتك"

تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، تعبيرًا عن رفضهم لقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ”سينغص حياة“ من يرفضون لقاحات كورونا بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.

ومنذ أيام قال ماكرون، إنه يريد أن يضيق على من لم يتلقوا اللقاحات وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم. ووصف من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين، ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

Big protests against Vaccine Passports in France and @SkyNews is covering it !!! Blimey, something really has changed …#NoVaccinePassports

We beat this #together pic.twitter.com/vkSSpM3b7m

— Adam Brooks (@EssexPR) January 8, 2022