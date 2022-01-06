صحة القصيم السعودية تعلق على شكاوى إصابة مرضى بالعمى لدى أحد الأطباء

تفاعلت صحة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مع شكاوى وصلت إليها، حول إصابة عدد من الأشخاص بالعمى على يد أحد الأطباء في مستشفى خاص بالمدينة.

وقالت صحة القصيم، في بيان لها نشرته عبر تويتر، إنها تود الإيضاح أن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع والتحقق منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.

وأضافت أنها أحالت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية التي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، على حد قول البيان.

وكانت صحيفة ”الوطن“ قد كشفت، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الهيئة الصحية الشرعية في السعودية أصدرت أحكاما بالتعويض لعدد من المرضى، بعد إجرائهم عمليات بسيطة تتعلق بسحب المياه البيضاء من العين، انتهت بإصابتهم بالعمى.

وكشفت الصحيفة أنها تحصلت على وثائق تثبت قيام طبيب بإجراء عمليات متفاوتة لسحب المياه البيضاء لـ6 أشخاص من مرضاه في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة القصيم، انتهت بعمى المرضى الستة المعنيين، إثر ارتكابه أخطاء طبية فادحة في هذه العمليات.

وأكدت الصحيفة أن صدور أحكام بالتعويض من قبل الهيئة جاء بعد ثبوت خطأ الطبيب وإجراء عمليات لا تتوافق مع الأصول والأعراف الطبية، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه، ولا يزال مستمرا على رأس عمله.

وبحسب الصحيفة، كان المرضى يعانون من ذات العلة وهي وجود ماء بيضاء في العين، وعليه فقد أجروا عمليات لسحب الماء البيضاء عند الطبيب المعني، فيما من المفترض ألّا تأخذ العملية أكثر من نصف ساعة في الحالات الطبيعية، إلا أن المرضى راودتهم شكوك بوجود أخطاء لدى الطبيب بعد أن طالت عملياتهم لمدة ساعات، والتي انتهت بالتسبب في تلف قرنية العين لهم وفقدانهم البصر بعد الانتهاء من العملية.