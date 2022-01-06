لماذا يرتفع ضغط الدم في الطقس البارد؟

يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تفاقم أعراض العديد من الحالات الصحية كضعف المناعة، وآلام المفاصل، وارتفاع ضغط الدم، فعندما تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض في الهواء الطلق، يرتفع مستوى ضغط الدم لأولئك الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومشاكل القلب.

ويرجع السبب إلى أن الطقس البارد يؤدي إلى تضيّق الأوعية الدموية والشرايين، ولهذا السبب، هناك حاجة إلى مزيد من القوة لنقل الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وكنتيجة لذلك، يرتفع ضغط الدم، بحسب التقرير الوارد في موقع ”تايمز أوف إينديا“.

ويقترح التقرير، إجراءات تساعد على تجنب ارتفاع ضغط الدم في الطقس البارد، أولها الحد من تناول الكحول والكافيين، فكوبان من القهوة، ومشروب واحد من الكحول كل يوم، أمر أكثر من كافٍ، لأن شرب الكثير من الكحول خلال الشتاء يجعل الجسم يفقد الحرارة بسرعة مما يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ويجعل الإنسان يشعر بالبرودة، وبسبب هذا تضيّق الأوعية الدموية، ويزداد ضغط الدم.

كما ينصح التقرير بارتداء طبقات من الملابس بدلًا من ارتداء سترة سميكة واحدة، فارتداء الملابس في طبقات يحبس الحرارة، ويجعل الإنسان يشعر بالدفء.

وعندما يرتدي الإنسان سترة سميكة واحدة، يفقد الجسم الحرارة بسهولة، مما يجعله يشعر بالبرودة، ويزيد من مستوى ضغط الدم لديه.

وبحسب التقرير، على الإنسان أن يحاول أيضًا الحفاظ على بشرته خلال أيام البرد للمساعدة في منع جفاف الجلد.

كما يؤكد التقرير على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي الصحي لإدارة مستوى ضغط الدم، والسيطرة على أعراضه.

وإذا كان الإنسان يعاني بالفعل من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، عليه تناول المزيد من الخضار والفاكهة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وكميات معتدلة من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والحبوب الكاملة.

كما ينصح من يعاني من ارتفاع ضغط الدم بممارسة الرياضة بطريقة معتدلة، لأن وضع الكثير من الضغط على الجسم يؤدي إلى إجهاده أكثر من اللازم، ما يمكن أن يزيد من المشاكل الصحية دون سبب.

وينصح أيضًا بالحد من الأنشطة الخارجية عندما تنخفض درجة الحرارة.