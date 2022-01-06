بعد أيام من تولي منصبه.. إصابة وزير الصحة الكويتي خالد السعيد بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، إصابة وزير الصحة الجديد الدكتور خالد السعيد، بفيروس ”كورونا“، عقب إجرائه صباح اليوم مسحة روتينية أكدت إصابته، عقب أيام من استلامه المنصب الوزاري.

وقالت وزارة الصحة في بيان عبر موقعها الرسمي في ”تويتر“: ”إن الوزير السعيد سيخضع للعزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وسيمارس مهامه عن بعد، ريثما يُشفى من الفيروس“.

وجرى تعيين الدكتور السعيد وزيرًا للصحة في الحكومة الجديدة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد، والتي أبصرت النور نهاية عام 2021، مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام.

والدكتور السعيد استشاري في طب الأطفال وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الكويت، وعمل منذ عام 2020 عضوًا في لجنة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة، وعرف بمناشداته ودعوته لتلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووفقًا للإجراءات الصحية المتبعة، فإنه من المقرر خضوع جميع المخالطين للوزير السعيد، من وزراء ونواب وغيرهم، لإجراء فحوص والخضوع للحجر، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبلغت إصابات كورونا في الكويت منذ بداية انتشار المرض في البلد الخليجي عام 2020، أكثر من 425 ألف إصابة حتى الآن، توفي منهم نحو 2469 شخصا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 412 ألف مصاب، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و800 ألف نسمة، 70 بالمئة منهم وافدون، تم تطعيم نحو 3.22 مليون شخص بالكامل، لتبلغ نسبة السكان الملقحين 75.5 بالمئة.

وفرضت الكويت إجراءات مشددة لمحاولة التصدي لانتشار الفيروس بين السكان، من إغلاقات وحظر طويل وتشديد إجراءات السفر.

وفي تموز/يوليو 2021، أعلن مجلس الوزراء عن تخفيف القيود التي فرضت مدة طويلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت الإجراءات فتح الأنشطة التجارية كافة دون إلزامها بمواعيد إغلاق محددة مثلما كان يتم العمل به في السابق، بالإضافة إلى السماح بالمؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

ويوم الإثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها التي تقام في الأماكن المغلقة مؤقتًا، اعتبارا من تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى 28 شباط/ فبراير المقبل.

وأكد مجلس الوزراء على إلزام كافة القادمين إلى البلاد بإجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 72 ساعة، تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا.