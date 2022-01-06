السعودية.. طبيب عيون يتسبب بعمى 6 مرضى

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في السعودية، أحكاما بالتعويض لعدد من المرضى، بعد إجرائهم عمليات بسيطة تتعلق بسحب المياه البيضاء من العين، انتهت بإصابتهم بالعمى.

وكشفت صحيفة ”الوطن“ المحلية، أنها تحصلت على وثائق تثبت قيام طبيب بإجراء عمليات متفاوتة لسحب المياه البيضاء لـ6 أشخاص من مرضاه في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة القصيم، انتهت بعمى المرضى الستة المعنيين، إثر ارتكابه أخطاء طبية فادحة في هذه العمليات.

وأكدت الصحيفة أن صدور أحكام بالتعويض من قبل الهيئة جاء بعد ثبوت خطأ الطبيب وإجراء عمليات لا تتوافق مع الأصول والأعراف الطبية، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه، ولا يزال مستمرا على رأس عمله.

وفي التفاصيل، فإن المرضى كانوا يعانون من ذات العلة وهي وجود ماء بيضاء في العين، وعليه فقد أجروا عمليات لسحب الماء البيضاء عند الطبيب المعني، فيما من المفترض ألّا تأخذ العملية أكثر من نصف ساعة في الحالات الطبيعية، إلا أن المرضى راودتهم شكوكا بوجود أخطاء لدى الطبيب بعد أن طالت عملياتهم لمدة ساعات، والتي انتهت بالتسبب في تلف قرنية العين لهم وفقدانهم البصر بعد الانتهاء من العملية.

وأبدى مصدر للصحيفة استنكاره من استمرار الطبيب في عمله، رغم تكرار الخطأ منه، حتى وصل إلى ستة مرضى فقدوا بصرهم جميعا، لافتا إلى أن أحدا لم يحقق مع الطبيب ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لإنهاء عقده.

وقال المصدر إن التعويض لمثل هذه الحالات عليه أن يراعي اعتبارات عدة تتمثل في فقدان البصر، والأضرار المترتبة عليه سواء كانت مادية أو اجتماعية أو وظيفية، وما يتبع ذلك من مضاعفات طبية نتيجة الخطأ.

وطالب وزير الصحة بالتدخل العاجل لتخفيف معاناة ضحايا الطبيب ومعالجتهم على حساب الوزارة والوقوف إلى جانب المرضى ومحاسبة المسؤولين المقصرين عن تقييم الأداء والمتابعة.

يذكر أن البنك المركزي السعودي كان حدد الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، موعدا للبدء في تطبيق العمل بوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية بعد إعلانه إصدار الصيغة النموذجية للوثيقة.

وقال البنك في بيان إن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية يأتي انطلاقا من جهوده المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، واستنادا للصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مشددا على إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.