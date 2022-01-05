أعراض تشير إلى جلطة دموية خطيرة.. تعرف عليها

تعد الجلطات الدموية نادرة الحدوث، ولكنها قد تهدد حياة من يعانون منها، لذلك فإن معرفة العلامات والأعراض التي تصاحب الجلطة يمكن أن تساعد على إنقاذ حياة الإنسان.

وأفادت دراسة لوزارة الصحة البريطانية نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“، اليوم الأربعاء، أن جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة للغاية، وقد تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

وقالت الدراسة إنه ”من أجل إنقاذ حياتك أو حياة شخص آخر، من الضروري معرفة الأعراض المصاحبة لهذه الحالة حتى تتمكن من القيام بعمل ما“.

وأضافت أن ”الأعراض والعلامات التي تشير إلى الإصابة بجلطة دموية تشمل بشكل أساس صداعًا شديدًا، وأعراض العصبية، مثل: الإغماء، والنوبات، وتورم الساق، وبقع حمراء على الجلد، وكدمات جديدة، وضيق في التنفس“.

ولفتت إلى أن ”بحثًا طبيًا شمل 47 مريضًا وجد أيضًا أن الصداع الشديد قد يكون مؤشرًا على تجلط الدم“.

وأوضحت أن ”هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الصداع الشديد كأعراض رسمية لجلطات الدم“.

وذكرت الدراسة أنه ”إذا كنت تعاني من أعراض مثل الرؤية الضبابية، والإغماء، والنوبات، وفقدان السيطرة على جزء من جسمك، عليك طلب العلاج الطبي الفوري“.

وبينت أن ”أحد أكثر أعراض الجلطة الدموية شيوعًا هو تورم الساقين نتيجة توقف تدفق الدم ما يؤدي إلى تضخم المنطقة المحيطة بالجلطة، كما أن البقع الحمراء هي أعراض أخرى كعلامة محتملة لجلطة دموية“.

وقالت دراسة وزارة الصحة البريطانية إنه ”كما هو الحال مع الحالات المرضية الأخرى، في حين أنه قد يكون من السهل تجاهلها، فمن الأفضل زيارة الطبيب حتى يتمكن من تشخيص السبب“.

”ومن الأعراض الشائعة الأخرى للجلطات الدموية صعوبة مفاجئة في التنفس، و ألم نابض، أو تشنج، وتورم، واحمرار، ودفء في الساق أو الذراع“، وفق المصدر ذاته.

كما تشمل الأعراض ”ألمًا حادًا في الصدر، وسعالًا جافًا مستمرًا أو سعالًا مصحوبًا بالدم“، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن الدراسة أن ”الجلطات الدموية نادرة جدًا لدى الأشخاص الأصحاء والشباب، وأن هناك عوامل تجعل بعض الأشخاص عرضة للخطر أكثر من غيرهم“.

وأشارت إلى أن ”هذه الحالات تشمل زيادة كبيرة في الوزن، والتدخين“.