"الصحة العالمية": "أوميكرون" تصيب الجهاز التنفسي العلوي

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن مزيدا من الأدلة تُظهر أن سلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا، تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ”أوميكرون“ ستحتاج إلى لقاح خاص، قال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، إن من السابق لأوانه تحديد ذلك، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي، ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.

وتعتمد البلدان في كل أنحاء العالم بشكل متزايد على التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادي فيما أعلن العديد منها تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم، لمواجهة انتشار المتحورة ”أوميكرون“ التي أدت إلى ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وكان لانتشار ”أوميكرون“، المتحورة الشديدة العدوى، وما نجم عنه من توقف عن العمل وحجر صحي، ثمن باهظ، وإن لم يكن تسارع ارتفاع الإصابات مصحوبا في الوقت الحالي بزيادة في الوفيات.

ومنذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر 2019، تسبب الوباء في وفاة أكثر من 5,4 مليون شخص في العالم، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وتأتي أوروبا، البؤرة الرئيسة للوباء حاليا، في طليعة المناطق المعنية، مع رصد 4,9 مليون إصابة خلال سبعة أيام، أي بزيادة 59 % عن الإصابات الجديدة التي سجلتها الأسبوع الذي سبق.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في القارة أكثر من 100 مليون منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكان كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي قال، يوم الأحد، إن منحنى الإصابات شهد ”ارتفاعا شبه عموديّ“ واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه ”غير مسبوق“، مع تسجيل ما معدله 400 ألف إصابة جديدة يوميا.

كما قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مصاب بكوفيد-19 لكن أعراض المرض التي يعانيها ”خفيفة“، مشيرا أنه سيمكث في الحجر الصحّي في منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وفي أوج الموجة الوبائية في البلاد، أجازت السلطات الصحية الأمريكية يوم الإثنين إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر للفئة العمرية بين 12 و 15 عاما وخفضت من ستة إلى خمسة أشهر المهلة قبل تلقي الجرعة الثالثة لكل الشرائح العمرية.