ما أفضل الأطعمة لصحة العظام؟

أشار تقرير نشره موقع ”ون غرين بلانيت“ إلى الأطعمة الأفضل لضمان صحة العظام، وتتصدرها المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم.

وتوفر العظام مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الدعم الهيكلي وحماية الأعضاء وربط العضلات.

ومن المهم للغاية التأكد من أن النظام الغذائي هو الأمثل لصحة العظام.

وتتغير العظام دائما، وتتكون عظام جديدة.

ومع التقدم في العمر، نفقد كتلة عظام أكثر، فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها والإصابات المحتملة.

ويعد الكالسيوم مفيدا لبناء العظام وحمايتها، وتتعدد مصادره في النظام الغذائي النباتي، حيث تعد الخضروات الورقية الخضراء، مثل البروكلي المطبوخ واللفت والكرنب من المصادر الرائعة.

كما تعتبر الخضروات الورقية أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم.

وتشمل المصادر الأخرى للكالسيوم فول الصويا والفاصوليا والبازلاء والعدس وبذور الشيا وحليب الصويا واللوز.

كما يؤكد التقرير أهمية الأطعمة الغنية بفيتامين ”د“; فبدون الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية، لا يحتوي النظام الغذائي النباتي على فيتامين د أو يحتوي فقط على القليل منه.

ويساعد فيتامين د، أجسامنا على بناء عظام صحية.

ودون هذا الفيتامين، لا يمكننا امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وهذا الأمر الذي يعد مهماً جداً.

وتشمل المصادر الغذائية التي تحتوي عليه الفطر وحليب الصويا المدعم وحليب اللوز والحبوب وعصير البرتقال.

ويشرح التقرير أهمية الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، فمن الضروري إضافة الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى النظام الغذائي لأنه يزيد من كثافة المعادن في العظام، ما يساعد على تقليل مخاطر كسور العظام وهشاشتها.

ويتركز المغنيزيوم في الكينوا ودقيق الشوفان والجوز البرازيلي وبذور اليقطين واللوز والسبانخ.

ويحذر التقرير من بعض الأطعمة التي يجب تفاديها لحماية العظام، أولها المشروبات الغازية لاحتوائها على حمض الفوسفوريك الذي يلحق ضررا هائلا بالعظام.

كما أظهرت دراسة أن ”المستويات العالية من الكورتيزول عند مستهلكي الكحول يمكن أن تزيد من احتمالية تكسر العظام“.

وأوضح التقرير، أن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام واستهلاك الكافيين الزائد عن الحد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام.