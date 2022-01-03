أمريكا تسمح بجرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للأطفال بين 12 و15 عامًا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الإثنين، استخدام جرعة ثالثة من لقاح ”فايزر-بيونتيك“ للوقاية من فيروس كورونا للأطفال ما بين 12 و15 عامًا، إضافة إلى تقليل فترة تلقي الجرعات التنشيطية لمدة شهر، لتصبح 5 أشهر بعد تلقي الجرعات الأولية.

كما سمحت الهيئة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا، ويعانون من نقص في المناعة.

وجاءت القرارات التنفيذية جراء الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور ”أوميكرون“، مع تحذير وزارة الصحة من أن المتحور شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى إنهاك العديد من نظم الرعاية الصحية.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز التقييمات والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، إنه ”طبقا لتقييم إدارة الغذاء والدواء للبيانات المتاحة حاليا، فإن الجرعة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة في الوقت الحالي يمكنها المساعدة في توفير حماية أفضل من متحوري دلتا وأميكرون“.

وأشار إلى أن ”متحور أوميكرون يبدو أكثر مقاومة للأجسام المضادة التي أنتجتها الجرعات الأولية من اللقاحات“.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها راجعت البيانات الواقعية من إسرائيل، بما في ذلك بيانات السلامة من أكثر من 6300 فرد أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وتلقوا جرعات تنشيطية من لقاح ”فايزر-بيونتيك“ بعد 5 أشهر على الأقل من تلقي الجرعتين الأوليتين من اللقاح.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بنوع نادر من التهاب عضلة القلب.

وكانت دراسة دنماركية نشرت الأسبوع الماضي أوضحت أن المتحور أوميكرون أفضل من المتحور دلتا في مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاح، الأمر الذي يساعد في تفسير سبب انتشاره بسرعة أكبر.

ومنذ اكتشاف أوميكرون في تشرين الثاني/نوفمبر، يسابق العلماء الزمن للتوصل إلى معرفة ما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض، والسبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من المتحور دلتا الذي كان سائدا قبله.

وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة، مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو، أو قدرته على الالتصاق بالخلايا، أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك، في منتصف كانون الأول/ديسمبر، إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح.

وتشير الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاغن إلى أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس؛ لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.

وقد حصل 78 في المئة من الدنماركيين على اللقاح بالكامل، بينما حصل قرابة 48 في المئة على جرعة ثالثة منشطة.

كما توصلت الدراسة إلى أن الاحتمالات أقل أن ينقل الحاصلون على جرعة منشطة الفيروس لغيرهم أيا كانت السلالة، وذلك مقارنة بغير الحاصلين على الجرعة المنشطة.