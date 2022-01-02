شركات الطيران تواجه اضطرابا بسبب "أوميكرون" مع بداية العام الجديد

تسبب المتحور ”أوميكرون“ في إلغاء ما يزيد على 3 آلاف رحلة طيران حول العالم، اليوم الأحد، أكثر من نصفها من الرحلات الجوية الأمريكية، مما زاد من حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم)، تم إلغاء ما يزيد على 3300 رحلة جوية، بحلول ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، منها أكثر من 1900 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها. وفي المجمل، جرى تأخير إجمالي 4800 رحلة دون إلغائها.

وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا، لكن الانتشار السريع للسلالة ”أوميكرون“، أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكورونا؛ مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها للطيران في الحجر الصحي.

وأُلغيت أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد الأسبوع الماضي، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع ”فلايت أوير“ المتخصص، في وقت يُحدث فيه تفشي المتحورة ”أوميكرون“ الشديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ .

وأفاد موقع ”Flightaware.com“ بأن نحو 2.800 رحلة جوية ألغيت، الأسبوع الماضي، حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى (الساعة 01.30 ت غ).

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تكشف عنه الفحوص من وقوع إصابات بالعدوى بين أطقم الطائرات، أو إلزام أفراد تلك الأطقم بعزل أنفسهم.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء؛ ما أجبر شركات ”لوفتهانزا“ و“دلتا“ و“يونايتد إيرلاينز“ و“جيت بلو“، وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة، على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.