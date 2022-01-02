بسبب "أوميكرون".. الكويت تحث مواطنيها على مغادرة بريطانيا

حثت سفارة الكويت في بريطانيا، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين على المغادرة نظرا للارتفاع ”الكبير وغير المسبوق“، في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون هناك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرا من الذرى السابقة.

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قال أمس السبت، إن فرض قيود جديدة سيكون ”ملاذا أخيرا“ في إنجلترا رغم ارتفاع عدد إصابات بأوميكرون، مشددا على ضرورة ”التعايش“ مع فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة حوالي 149 ألف وفاة بسبب الوباء، وترصد يوميا عددا قياسيا من الإصابات، إذ أعلنت السبت تسجيل أكثر من 163 ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحور أوميكرون يبدو أقل خطرا من دلتا.

وقال ساجد جاويد في مقال نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن ”عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفا“.

وأضاف أنه مع ”وضع أقوى بكثير“ بالنسبة إلى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطَل في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وشدد جاويد في مقاله على أن ”تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذا أخيرا“، وأشار خصوصا إلى ”التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق“ داعيا إلى ”التعايش مع الفيروس“ عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

لكنّ وزير الصحة البريطاني أقر بأن المؤسسات الصحية ستكون ”حتما“ معرضة للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب ”الارتفاع الحاد“ في عدد حالات الاستشفاء، وفق ما نقلت ”فرانس برس“.

وأفادت صحيفة صنداي تايمز أن أكثر من 110 آلاف عامل صحي أي حوالي 10 % من إجمالي العاملين في هيئة الصحة العامة ”إن إتش إس“ تغيّبوا عن العمل الجمعة، بينهم حوالي 50 ألفا لأنهم أصيبوا بفيروس كورونا أو خالطوا مصابين بالفيروس.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرا لتفشي أوميكرون.