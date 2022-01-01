البحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، اليوم السبت، على الاستخدام الطارئ لدواء ”باكسلوفيد“ المضاد لفيروس كورونا، وفق ماذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن ”هذه الموافقة تشمل الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة“.

مملكة البحرين تجيز استخدام دواء (باكسلوفيد) المضاد لفيروس كورونا من شركة (فايزر) للاستخدام الطارئhttps://t.co/j56zJEZRp6 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 1, 2022

وقالت ”إن القرار جاء بناءً على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة (فايزر)، من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة“.

وذكرت الهيئة ”أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري“.

يذكر أن دواء ”باكسلوفيد“، هو أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir) والتي تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.

ونال ”باكسلوفيد Paxlovid “ موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحًا قويًا في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للإصابة بالمضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب دخول المستشفى.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقييم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قولها، إن ”هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة“.

وكانت مملكة البحرين، قد سجلت، أمس الجمعة، 656 حالة قائمة جديدة مصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 3323 حالة، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة.

وقال التقرير، إن المملكة سجلت أيضًا 129 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس إلى 277345 حالة.

وأكد التقرير الصادر، أمس، أن المملكة لم تسجل، الجمعة، أي حالة وفاة، ليثبت عدد الوفيات الإجمالي عند 1394 وفاة.

كما أوضح التقرير أن البحرين أجرت، أمس الجمعة، 22159 فحص ”بي سي آر“، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 8027797 فحصًا.