الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير الحاصلين على لقاح "كورونا"

قررت دولة الإمارات منع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت ”وام“ إنه ”في ظل الوضع الوبائي عالميا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كورونا، اعتبارا من 10 يناير/ كانون الثاني الجاري“.

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات، حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للإماراتيين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، عن إجراء 463,616 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

‌‎وأفادت الوزارة بأنه ”تم الكشف عن 2,556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 764,493 حالة“.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,165 حالة، مشيرة إلى شفاء 908 حالات.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم السبت، تعميما إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا في الحكومة الاتحادية، بحسب ”وام“.

ودعت الهيئة ”جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كورونا“، مؤكدة ”ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم؛ لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن“.

وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية إلى حوكمة إجراءات الموظف المصاب والموظف المخالط من خلال اتباع الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض كورونا في مقار العمل، الصادر عن الهيئة، والالتزام بآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم، وطلب العمل عن بعد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

ونوهت الهيئة بأن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير، بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات.