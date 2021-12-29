خبراء إسرائيليون: هكذا ستنتهي موجة "أوميكرون"

قال خبراء طب إسرائيليون إن أي إجراءات تتخذ لمواجهة متحور ”أوميكرون“ لن تجدي نفعا، مؤكدين أن الموجة الحالية ستنتهي من تلقاء نفسها بعد إصابة أكبر عدد من الأشخاص.

ونقلت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية عن الخبراء قولهم إنه ليس هناك أي خطة لوقف موجة ”أوميكرون“، و“الرصاصة السحرية“ هذه المرة ستكون انتشار الفيروس.

وقال رئيس مختبر المناعة في جامعة ”بار إيلان“ الإسرائيلية، البروفيسور سيريل كوهين ”قد تنتهي الموجة الخامسة عندما يصاب عدد كبير من الناس.. أعتقد أنه فقط من خلال التعرض الطبيعي للفيروس مع الحماية باللقاحات سيتوقف انتشاره ويصبح متوطنا“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموجتين الأولى والثانية من فيروس ”كوفيد-19“ انتهت بعد فرض الحكومة قيودا صارمة، وأغلقت الحدود رغم التسبب في أضرار جسيمة لاقتصاد الدولة وصحة الناس العقلية والعاطفية.

وأشارت إلى أن الموجة الثالثة انتهت بعد أن أطلقت إسرائيل حملة تطعيم شاملة، فيما توقفت الموجة الرابعة عن طريق الجرعات المعززة.

وأضاف كوهين أنه لا يحبّذ ”إقامة حفلات جماعية“، مضيفا ”نحن نحاول تفادي الرصاصة منذ عامين، وفي إسرائيل نجحنا إلى حد ما“.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي لأطباء الصحة العامة، البروفيسور حاجاي ليفين ”نظرا لأن متحور أوميكرون معد جدا، فمن المحتمل أن تكون جهودنا لوقف انتشاره غير مجدية.. لن نستطيع وقف الموجة الحالية، لكن ما يمكننا ويجب أن نحاول القيام به هو حماية الفئات الأكثر ضعفا قدر الإمكان“.

وبحسب الصحيفة، أشارت أبحاث أولية إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بالفيروس يطورون مناعة ”فائقة“ أو ”هجينة“، ما يعني أنهم ينتجون مستويات عالية جدا من الأجسام المضادة القادرة على تحييد سلالات مختلفة من ”كورونا“ وفيروسات أخرى.

وقال عالم الأحياء من معهد وايزمان للعلوم، البروفيسور عيران سيغال ”إن العدد الكبير من الأشخاص المصابين بأوميكرون المتوقع في إسرائيل والعالم قد يزيد بشكل كبير من مستوى المناعة لجميع السكان ويساعد في القضاء على دلتا والمتغيرات الأخرى“.

وفي سياق متصل، أُلغيت أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع ”فلايت أوير“ المتخصص، في وقت يُحدث فيه تفشي المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.