تقرير: تفشي وباء كورونا على 68 سفينة سياحية في أمريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقق مع 68 سفينة سياحية كبيرة بعد تفشي فيروس ”كورونا“ بين ركابها.

وقال تقرير نشره موقع ”انسايدر“ ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن المسؤولين من ”المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها“ وضعت تلك السفن تحت الرقابة بعد ورود معلومات بإصابات بين الركاب في الأيام الخمسة الأخيرة.

وأضاف التقرير، أن مراكز السيطرة على الأمراض تحقق حاليًا في 36 سفينة بينما حققت بالفعل في 32 سفينة إضافية، لكن هذه السفن لا تزال ”تحت المراقبة“.

وأشار التقرير إلى أن تلك السفن تتبع شركات كبرى للرحلات البحرية بما في ذلك ”Disney و MSC Cruises و Carnival و Norwegian و Royal Caribbean و Celebrity“.

وقال متحدث باسم شركة “ Carnival“، إن مركز السيطرة على الأمراض ”كان على إطلاع تام وداعم لبروتوكولاته وخططه التشغيلية“ فيما أكد متحدث باسم ”MSC Cruises“، أن خط الرحلات البحرية استوعب أكثر من مليون مسافر من خلال بروتوكولاته الصحية التي تشمل ضرورة تلقي الركاب لقاحات مضادة لفيروس ”كوفيد-19“.

وأشار متحدث باسم الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية في بيان إلى أن سفن الرحلات البحرية شهدت عددًا أقل من حالات الإصابة بفيروس ”كوفيد -19“ مقارنة بالسكان على الأرض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شروط اللقاح.

من جهته، قال متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض في بيان، إن احتمال الإصابة بالفيروس أثناء الإبحار لا يزال ”مرتفعًا“، ومن المستحيل أن تكون الرحلات البحرية ”نشاطًا خاليًا من المخاطر“ بحسب موقع ”انسايدر“.

وقال الموقع إن هذا التطور جاء مع استمرار الارتفاع السريع في إصابات ”كورونا“ إثر ظهور متغير ”أومكيرون“ شديد العدوى في جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن ذلك تسبب في منع بعض السفن من إنزال الركاب أو الرسو في بضع الموانئ، وإجبار مزيد من خطوط الرحلات البحرية على فرض قوانين أكثر صرامة.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن فيروس ”كورونا“ تفشى بشكل كبير وسط ركاب أكبر سفينة سياحية في العالم، والتي كانت ترسو في ”ميامي“ بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الإجراءات الصارمة التي من المفترض أن تحافظ على الرحلات البحرية في المحيط خالية من ”كوفيد-19“ إلا أن شركة ”رويال كاريبيان“ المشغلة للرحلات السياحية أكدت أن 48 شخصًا على الأقل على متن إحدى سفنها في الميناء ثبتت إصابتهم بالفيروس.