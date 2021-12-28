تبلغ 11 عاما.. بولسونارو : أرفض إعطاء ابنتي لقاح كورونا

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاحا ضد كوفيد-19 مواصلا موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته.

وأضاف الزعيم اليميني أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19 لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر كانون الأول الحالي.

وقال بولسونارو للصحفيين ”الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم.“

وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس البرازيلي ”تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19… أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح“.

وجاء في تقرير للجنة استشارية حكومية أن كوفيد-19 تسبب في وفاة 301 طفل في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاما في البرازيل.

يرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.

وفي يوليو الماضي، نزل عشرات آلاف البرازيليين إلى الشوارع للمطالبة بعزل الرئيس جايير بولسونارو على خلفية تعامله مع الأزمة الصحية بعد أن أدت الجائحة إلى وفاة أكثر من نصف مليون شخص في البلاد، حسب ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

واحتشد المتظاهرون، بدعوة من أحزاب يسارية ونقابات، للمطالبة بعزل الرئيس اليميني المستهدف بتحقيق على خلفية الاشتباه في أنه غض الطرف عن اختلاس أموال عامة في ما يتعلق بشراء لقاحات.

في ريو، سار آلاف الأشخاص مرتدين ملابس حمراء، وواضعين كمامات. وقد حملوا شعارات بينها ”اخرج أيها المجرم الفاسد“ و“لا أحد يستطيع تحمّل المزيد“.

ودعا المنظمون إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد ”دفاعا عن الديمقراطية، وحياة البرازيليين، وإخراج بولسونارو من السلطة“.

ويشتبه في أن الرئيس البرازيلي تجاهل شبهات فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة. وقال هذا الموظف لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض ”لضغوط غير عادية“ من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح ”كوفاكسين“ الهندي، اعتبَر أن كلفتها مضخمة.

وأعلن مكتب المدعي العام البرازيلي فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من جانب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه بـ“الإخلال بواجباته“ في هذه القضية.