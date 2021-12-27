حالتان تؤثران على القلب.. كيف تميز بين أعراض الحرقة والنوبة؟

حرقة رأس المعدة والنوبة القلبية حالتان مختلفتان تماما، لكن كليهما تؤثران على نفس العضو، بحيث يكون أحدهما مؤلما والآخر قاتلا.

وأشارت دراسة طبية نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، يوم الإثنين، إلى أن ”معرفة كيفية التمييز بين الحالتين أمر بالغ الأهمية؛ لأن ذلك قد يساعد على إنقاذ الحياة“.

ولفتت الدراسة التي أصدرتها وزارة الصحة البريطانية، إلى أن ما أسمتها ”حرقة القلب، هي الألم الناجم عن انتقال حمض الجهاز الهضمي إلى الأنبوب الذي يحمل الطعام إلى المعدة“.

وذكرت أن ”النوبة القلبية تعتبر حالة طبية طارئة خطيرة تؤدي إلى منع وصول الدم إلى القلب بشكل مفاجئ“.

وأوضحت الدراسة أن ”الحرقة تشمل أيضا طعما كريها وحامضا في الفم؛ نتيجة لزيادة حمض المعدة إضافة إلى أعراض أخرى مثل السعال أو الفواق (التحزق) المستمر، مع احتمال تحول الصوت إلى صوت أجش وحدوث رائحة كريهة بالفم والانتفاخ والشعور بالغثيان“.

وقالت إنه ”بالمثل، تبدأ النوبة القلبية أيضا بألم في الصدر، على الرغم من أن أوجه التشابه تنتهي هنا“.

وتابعت: ”سيشعر صدرك في حالة الإصابة بنوبة قلبية وكأنه يتعرض للضغط عليه من قبل جسم ثقيل، ويمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الفك والرقبة والذراعين والظهر“.

”كما أنك ستشعر بضيق في التنفس وبالضعف أو الدوخة، فيما يشعر الكثير من المصابين بالقلق نتيجة هذه الأعراض“، وفق المصدر ذاته.

أما فيما يتعلق بالعلاج، أوضحت الدراسة أن هناك طرقا بسيطة لعلاج حرقة القلب أو حرقة رأس المعدة.

وأولى هذه الطرق، ”حاول رفع أحد طرفي سريرك بمقدار 10 سم على الأقل بحيث يكون صدرك ورأسك فوق مستوى معدتك عند الاستلقاء“.

ثانيا: ”تجنب تناول الطعام الذي يسبب لك الحموضة إضافة إلى وجبات صغيرة ومتكررة“.

ثالثا: ”تعتبر فكرة سيئة إذا حاولت التدخين أو تناول المشروبات الكحولية إذا كنت تريد التخلص من حرقة المعدة“.

رابعا: ”إلى جانب التغييرات في نمط الحياة، يمكنك أيضا شراء الأدوية من الصيدليات التي ستساعد في تخفيف حرقة القلب“.

وقالت الدراسة إنه ”في حالة حدوث نوبة قلبية، فإن عليك اتخاذ إجراءات طارئة وأكثر إلحاحا، بما فيها الاتصال برقم الطوارئ لدخول المستشفى، حيث سيحاول الطاقم الطبي تقديم مجموعة من العلاجات اعتمادا على شدة النوبة القلبية“.