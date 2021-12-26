تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، لحالة مقيمة في القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، خلال مؤتمر صحفي لها، إنها ”سجلت أول إصابة بمتحور أوميكرون، لحالة مقيمة داخل القطاع“.

وأكدت ”الصحة“، أن تسجيل الحالة لمقيم من قطاع غزة، يعني أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع.

وأوضحت أن“ قطاع غزة مقبل على أيام صعبة وموجة عنيفة، بعد دخول المتحور أوميكرون إلى القطاع“.

وأضافت الوزارة، أنه ”من المتوقع أن يكون هناك انتشار هائل وسريع لسلالة أوميكرون“، لافتة إلى أنه يجب التسريع بالجاهزية، لمواجهة الموجة الرابعة.

وأشارت الصحة، إلى أن ”قدرة المتحور أوميكرون على الانتشار، ستحدث إصابات هائلة في قطاع غزة“.

ودعت إلى تكاثف كل الجهود، للخروج من الموجة الجديدة لكورونا، بأقل الخسائر.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بتجهيز المختبر المركزي في غزة، لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، مبينة أنها ستعزز مراكز الفرز التنفسي، ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.

وبينت أن ”هناك معيقات تواجه الوزارة بغزة، في تعظيم جاهزيتها لسلالة أوميكرون، بسبب الحصار، وتهالك القطاع الصحي، والمضايقات الإضافية من جانب الاحتلال الإسرائيلي“.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غزة، إن ”الاحتلال الإسرائيلي يستمر بحرمان قطاع غزة من الأجهزة الطبية اللازمة، ومنها أجهزة الأكسجين لمواجهة كورونا“.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بـ“ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال المعدات في هذه المرحلة الخطيرة“.

ودعت وزارة الصحة بغزة، المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه لمراكز التطعيم، وأخذ لقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

و أعلنت وزارة الصحة بغزة، في وقت سابق، تسجيل 4 حالات وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 192 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تقرير صادر عن الصحة بغزة، قالت إن ”هناك 70 حالة تعافي من بين المصابين بالفيروس“.

وكشفت عن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بقطاع غزة بفيروس كورونا، حيث بلغ حوالي 189837 إصابة، بينها 1581 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186565 حالة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا، التي وصلت إلى قطاع غزة، بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 535774 شخصًا.