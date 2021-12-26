بما فيها السكر والألبان: هذه الأطعمة تفاقم التهاب المفاصل

قالت خبيرة صحة بريطانية إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل وإنه من الضرورة التقليل منها قدر الإمكان.

وأشارت فران ماكلوين، خبيرة الصحة الوظيفية في وزارة الصحة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل وأنه لا يوجد حاليًا علاج لها.

وأبلغت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الأحد أن العلاجات المتوفرة تساعد في إبطاء المرض أو التقليل من الألم، مشددة على ضرورة التقليل من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل بشكل كبير.

وبحسب ماكلوين تشمل تلك المأكولات السكر والغلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا وزيوت البذور والمحليات الصناعية والمواد الحافظة الغذائية والمواد المضافة الأخرى.

وقالت ”إذا كان هناك شيء واحد أنصح المصابين بتجنبه أكثر من غيره هو السكر وجميع الكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير“.

ونبهت ماكلوين إلى أن تلك الأطعمة تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات التي تسبب بعض الأمراض الالتهابية بما فيها التهاب المفاصل.

وبحسب دراسة لوزارة الصحة البريطانية فإن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل بما فيها المأكولات التي تحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات.

وشدد الدراسة على ضرورة قيام المصابين باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحفاظ على وزن صحي وضرورة أن تتكون الوجبات الغذائية من مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الخمس التي تحتوي على تلك المضادات.

ولفت إلى أن تلك الأطعمة تشمل الفاكهة والخضراوات والأطعمة النشوية واللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا الى جانب القليل من الحليب والأطعمة التي تحتوي على الدهون.

كما لفتت الدراسة إلى أطعمة أخرى تمنع تفاقم حالة التهاب المفاصل بما فيها العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري.

وأوضحت الدراسة أن التهاب المفاصل الروماتويدي غالبا ما يبدأ عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عامًا، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات مشيرة، إلى أن بعض عادات وتغييرات نمط الحياة الأخرى قد تساعد في السيطرة على الأعراض.

وقالت ”يسبب التدخين أيضا ضغطًا على الأنسجة في المنطقة المصابة؛ ما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.. لذا يستحسن التقليل أو الإقلاع عن التدخين“.